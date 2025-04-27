快訊

影／相信化解執政危機？賴清德、盧秀燕同框 2人臉上表情曝光

鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

不滿路邊轎車噪音 2男拿刀棍理論「車主急逃」…中壢市民目睹：快嚇瘋

美智庫指台人疑美情緒增 陳冠廷：台美有長年互信基礎

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）民調顯示，川普重返白宮後，台灣人疑美情緒加劇，46.7%民眾不信川普將「援台抗中」。民進黨立委陳冠廷稱，儘管民調顯示川普重返白宮後台灣民眾對美國信任度下降，但美國對台灣的支持已跨黨派、制度性深化，台美關係基礎穩固。

針對未來台美合作方向，陳冠廷強調，台灣應強化自我防衛能力、深化雙邊溝通，並展現台灣作為區域穩定力量的角色。

陳冠廷指出，不管是哪位美國總統，近年來美國對台灣的支持，已經是跨黨派、制度性地深化了。從「台灣關係法」、「六項保證」，到國會連年通過的友台法案，這些都是實實在在的證明。

針對布魯金斯研究所民調顯示46.7%受訪者認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣抵抗中國侵略，陳冠廷表示，在國際變局下出現焦慮聲音實屬正常，但台灣主流民意仍清楚認知美國是台灣最重要的國際夥伴。

對於未來台美合作，陳冠廷提出三項關鍵方向。首先，台灣自身須增強實力，強化自我防衛能力，「堅定自助才能贏得他助」。其次，持續深化台美溝通與互信，強化各層面交流。第三，展現台灣是區域內穩定、可靠及積極貢獻的力量。

陳冠廷進一步表示，美國近期在台海議題上的行動進一步彰顯對台承諾堅定不變。美方持續透過台灣海峽例行性航行，維護該海域作為國際水域的法理地位，反對任何國家試圖限制國際社會在台灣海峽的航行自由。

此外，美國駐聯合國副政治參事吳婷日前在聯合國安理會公開批評中國曲解聯大第2758號決議，陳冠廷認為此舉是川普政府向國際社會發出的重要信號。

陳冠廷，美國在聯合國安全理事會這個極為重要的場合，首次如此清晰、公開地指出中華人民共和國長期以來對聯合國大會第2758號決議的錯誤詮釋，這對台灣國際戰略突破具重大意義。

他強調，台美夥伴關係不是只靠情緒，也不是只靠單一領導人，而是建立在長年的價值觀、利益、互信的基礎上。「這點，我是充滿信心的。」

台美關係 美國 陳冠廷

延伸閱讀

台灣保健食品暴利曝光？網轟：政府課稅吸血而川普出手救全民健康

美媒：川普幕僚不了解中國 「關稅誤判」恐需川普先找祕密中間人

川普：不主動對陸降關稅 除非中國給予實質內容

陳冠廷：美在聯合國批中曲解2758號決議 挺台重要信號

相關新聞

「做嘸一湯匙」民眾黨批綠講多做少 連加開北宜高鐵公聽會都沒有

民眾黨今天在宜蘭舉辦「人民要當家」全民問政宣講，縣黨部主委陳琬惠批評民進黨「講甲規畚箕、做嘸一湯匙」，宜蘭人期盼多年的鐵...

總統3項使命 賴清德強調：保護2300萬人飯碗「拚經濟優先」

賴清德總統今天傍晚參加台中一中校慶時，提到身為總統三項使命，第一項延續國家生存發展，秉持前總統蔡英文四個堅持，第二項保護...

美智庫指台人疑美情緒增 陳冠廷：台美有長年互信基礎

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）民調顯示，川普重返白宮後，台灣人疑美情緒加劇，46....

賴清德憑藉反中力量的蠻幹 一場大遊行豈能阻止他

藍白426大遊行雖然催出數十萬反抗綠色獨裁的群眾，但從賴清德在遊行前拋出的反獨裁到天安門的說法，可以看出賴清德對於堅決抗中的路線，沒有一絲退讓的意願；而兩岸日漸尖銳的敵意態勢也就無從緩解。特別是美中因為關稅戰正在升高的另一道波瀾，將成為賴清德繼續反中的新的助力。

綠委連排3天周萬來專案報告 民眾黨團直言圍毆不用到場

立法院司法及法制委員會本周由民進黨立委莊瑞雄輪值召委，議程安排立法院秘書長周萬來進行專題報告。民眾黨團副總召張啓楷今天表...

蔣萬安重拾戰神人設 溫和王子變身有沙盤推演

台北市長蔣萬安日前驚天一呼提出「倒閣案」，數天後又強調「這是反攻的起點」，向來走「溫和王子風路線」的蔣萬安，突然變更人設成為「戰狼」，不只成功吹響藍軍反綠號角，更替426凱道抗議大加溫。 外界訝異蔣萬安為何搖身一變成戰狼？蔣幕僚說並非風格一夕轉變，拋出「倒閣」也是經過沙盤推演，要達成關鍵目標…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。