美智庫指台人疑美情緒增 陳冠廷：台美有長年互信基礎

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）民調顯示，川普重返白宮後，台灣人疑美情緒加劇，46.7%民眾不信川普將「援台抗中」。民進黨立委陳冠廷稱，儘管民調顯示川普重返白宮後台灣民眾對美國信任度下降，但美國對台灣的支持已跨黨派、制度性深化，台美關係基礎穩固。

針對未來台美合作方向，陳冠廷強調，台灣應強化自我防衛能力、深化雙邊溝通，並展現台灣作為區域穩定力量的角色。

陳冠廷指出，不管是哪位美國總統，近年來美國對台灣的支持，已經是跨黨派、制度性地深化了。從「台灣關係法」、「六項保證」，到國會連年通過的友台法案，這些都是實實在在的證明。

針對布魯金斯研究所民調顯示46.7%受訪者認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣抵抗中國侵略，陳冠廷表示，在國際變局下出現焦慮聲音實屬正常，但台灣主流民意仍清楚認知美國是台灣最重要的國際夥伴。

對於未來台美合作，陳冠廷提出三項關鍵方向。首先，台灣自身須增強實力，強化自我防衛能力，「堅定自助才能贏得他助」。其次，持續深化台美溝通與互信，強化各層面交流。第三，展現台灣是區域內穩定、可靠及積極貢獻的力量。

陳冠廷進一步表示，美國近期在台海議題上的行動進一步彰顯對台承諾堅定不變。美方持續透過台灣海峽例行性航行，維護該海域作為國際水域的法理地位，反對任何國家試圖限制國際社會在台灣海峽的航行自由。

此外，美國駐聯合國副政治參事吳婷日前在聯合國安理會公開批評中國曲解聯大第2758號決議，陳冠廷認為此舉是川普政府向國際社會發出的重要信號。

陳冠廷，美國在聯合國安全理事會這個極為重要的場合，首次如此清晰、公開地指出中華人民共和國長期以來對聯合國大會第2758號決議的錯誤詮釋，這對台灣國際戰略突破具重大意義。

他強調，台美夥伴關係不是只靠情緒，也不是只靠單一領導人，而是建立在長年的價值觀、利益、互信的基礎上。「這點，我是充滿信心的。」