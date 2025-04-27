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總統3項使命 賴清德強調：保護2300萬人飯碗「拚經濟優先」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統（左三）與台中市長盧秀燕（中）兩人「同框」，一起舉杯，祝台中一中生日快樂。圖／台中市政府提供
賴清德總統（左三）與台中市長盧秀燕（中）兩人「同框」，一起舉杯，祝台中一中生日快樂。圖／台中市政府提供

賴清德總統今天傍晚參加台中一中校慶時，提到身為總統三項使命，第一項延續國家生存發展，秉持前總統蔡英文四個堅持，第二項保護國人安全因此提出和平四大支柱，第三項要保護2300萬人飯碗，強調他率領的團隊「以拚經濟為優先」。

賴清德今天傍晚5時40分，到台中烏日臻愛會館，參加台中一中110周年校慶活動，行程不公開，台中市長盧秀燕、立委何欣純、江啟臣、黃健豪等人到場。

盧秀燕今天午稍早受訪表示，外界喊罷免賴總統，她建議賴總統就 職周年，在五二0宣誓專心國政、拚經濟；賴、盧兩人分開坐，沒有交談，兩人一起上台舉杯，祝台中一中生日快樂。

經轉述，賴清德致詞時提到，身為總統，有三項使命，第一項是延續國家生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，所以在國家方向上，秉持前總統蔡英文四個堅持。

賴清德指出，第二項使命就是保護全體國人生命財產的安全，他提出和平四大支柱行動方案，包括第一根支柱是強化國防力量，第二根支柱是發展經濟，要好，還要有韌性，不能把雞蛋放在同一個籃子內，立足台灣、布局全球，行銷全世界，是否呼應盧說他沒有顧經濟，不得而知。

賴清德接著說，第三支柱是跟民主盟國肩並肩，用實力取得和平，讓威權主義不敢輕舉妄動，做出錯誤判斷；第四根支柱是台灣人民熱愛和平，只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，也透過交流合作，謀求兩岸和平共同發展，以上四根支柱來保護國人生命財產的安全，大家贊成嗎？台下說，「贊成」。

賴清德提到，他的第三項使命，就是要保護2300萬人飯碗，俗話說，「要顧佛祖，也要先顧肚子」，經濟才是最重要，所以我率領的團隊「以拚經濟為優先」，他在520就職演說提出三大方向，一為前瞻未來、智慧永續，進行數位和淨零雙軸轉型，第二是探索海洋、競逐太空，第三個是改善台灣投資環境，讓企業根留台灣，中小微企業也要照顧。

蔡英文 賴清德

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