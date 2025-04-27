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「做嘸一湯匙」民眾黨批綠講多做少 連加開北宜高鐵公聽會都沒有

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨舉辦「人民要當家」宜蘭場問政宣講，發給民眾一個薪資袋，批評中央未償債務將近6兆元，人民血汗錢，被敗家子用完了。記者戴永華／攝影
民眾黨舉辦「人民要當家」宜蘭場問政宣講，發給民眾一個薪資袋，批評中央未償債務將近6兆元，人民血汗錢，被敗家子用完了。記者戴永華／攝影

民眾黨今天在宜蘭舉辦「人民要當家」全民問政宣講，縣黨部主委陳琬惠批評民進黨「講甲規畚箕、做嘸一湯匙」，宜蘭人期盼多年的鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭及台62線延伸案，遙遙無期，就連最近頭城鎮及礁溪鄉民擔心高鐵路廊衝擊，盼交通部再加開一場公聽會聆聽大家的心聲，中央也沒想要做。

這場全民問政宣講有民眾黨主席黃國昌、中評會主委李偉華、縣黨部主委陳琬惠、立委麥玉珍及林國成、政策會執行長賴香伶及政大公行系榮譽教授江明修、東華大學退休教授施正鋒、im.B自救會理事長林家輝等人出席。

縣黨部主委陳琬惠說，鄉親長期關注經濟就業、交通建設、地方財政與農業等問題，至今未獲有效解決。鐵路高架計畫喊了30年，仍停留在設計階段；台62線延伸案雖已通過可行性研究，仍未施工，影響企業貨運需求；頭城及礁溪人民對於高鐵路廊有意見，想要交通部加開1場公聽會，如此簡單的訴求，看來中央也沒有想要做。

陳琬惠批評民進黨遲遲不修訂「財政收支劃分法」，讓宜蘭每年少了128億元；等到民眾黨提出財劃法版本，宜蘭立委持反對意見，漠視地方發展。

她表示，民眾黨的立委始終為農民發聲，爭取提高公糧價格，但現任宜蘭立委卻只跟隨黨意，對農民的需求保持沉默；在羅東博愛醫院遭民進黨側翼網軍抹黑時，現任宜蘭立委選擇默不作聲，宜蘭的立委成為令人遺憾的立委。

陳琬惠說，下鄉走訪時發現許多鄉親希望孩子能夠留在宜蘭，而不是搬到外地工作，她提出南港東移政策，搭配高鐵特區範圍擴大至400公頃，讓「腦工業」進駐宜蘭，創造更多就業機會，讓年輕人願意留在家鄉發展。她最後強調，民主應該是讓人信任的力量，而非煽動對立，呼籲努力改變家鄉的未來。

民眾黨舉辦「人民要當家」宜蘭場問政宣講，發給民眾一個薪資袋，批評中央未償債務將近6兆元，人民血汗錢，被敗家子用完了。記者戴永華／攝影
民眾黨舉辦「人民要當家」宜蘭場問政宣講，發給民眾一個薪資袋，批評中央未償債務將近6兆元，人民血汗錢，被敗家子用完了。記者戴永華／攝影
民眾黨今天在宜蘭舉辦「人民要當家」全民問政宣講，縣黨部主委陳琬惠批評民進黨「講甲規畚箕、做嘸一湯匙」，對宜蘭交通及經濟就業等問題，至今未獲有效解決。記者戴永華／攝影
民眾黨今天在宜蘭舉辦「人民要當家」全民問政宣講，縣黨部主委陳琬惠批評民進黨「講甲規畚箕、做嘸一湯匙」，對宜蘭交通及經濟就業等問題，至今未獲有效解決。記者戴永華／攝影
民眾黨今天在宜蘭舉辦「人民要當家」全民問政宣講，縣黨部主委陳琬惠批評民進黨「講甲規畚箕、做嘸一湯匙」，對宜蘭交通及經濟就業等問題，至今未獲有效解決。記者戴永華／攝影
民眾黨今天在宜蘭舉辦「人民要當家」全民問政宣講，縣黨部主委陳琬惠批評民進黨「講甲規畚箕、做嘸一湯匙」，對宜蘭交通及經濟就業等問題，至今未獲有效解決。記者戴永華／攝影
民眾黨今天在宜蘭舉辦「人民要當家」全民問政宣講，縣黨部主委陳琬惠批評民進黨「講甲規畚箕、做嘸一湯匙」，對宜蘭交通及經濟就業等問題，至今未獲有效解決。記者戴永華／攝影
民眾黨今天在宜蘭舉辦「人民要當家」全民問政宣講，縣黨部主委陳琬惠批評民進黨「講甲規畚箕、做嘸一湯匙」，對宜蘭交通及經濟就業等問題，至今未獲有效解決。記者戴永華／攝影

民眾黨 陳琬惠 高鐵延伸宜蘭

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