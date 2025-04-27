綠委連排3天周萬來專案報告 民眾黨團直言圍毆不用到場

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聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院司法及法制委員會上月變更議程，邀請立法院秘書長周萬來列席專案報告，但被立法院長韓國瑜擋下，周萬來未出席。民進黨立委在會議室擺上看板要「協尋周萬來」。記者林澔一／攝影
立法院司法及法制委員會上月變更議程，邀請立法院秘書長周萬來列席專案報告，但被立法院長韓國瑜擋下，周萬來未出席。民進黨立委在會議室擺上看板要「協尋周萬來」。記者林澔一／攝影

立法院司法及法制委員會本周由民進黨立委莊瑞雄輪值召委，議程安排立法院秘書長周萬來進行專題報告。民眾黨團副總召張啓楷今天表示，民進黨團根本就是想要圍毆，再藉此攻擊立法院長韓國瑜，針對立法院空間運用，上個月就有安排專報，周萬來也不用再到場。

根據立法院司法及法制委員會本周議程，4月28日邀請周萬來列席就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」進行專題報告；4月30日邀請周萬來等人列席就「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告。

另外，還有5月1日邀請周萬來等人列席就「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告。

張啓楷今天受訪時表示，民進黨團連續三天邀請周萬來進行專題報告，根本就是藉由圍毆炮打韓國瑜，相關議程根本禁不起考驗，最好笑的是「防止立法院成為國安破口」，先前傳出被共諜滲透的案例，全部都是在民進黨立委辦公室，當中也包括時任立法院長游錫堃等人。

張啓楷指出，國安會秘書長吳釗燮身旁也有共諜，立法院上周邀請其進行專案報告，結果民進黨立委忙著掩護，現在要求周萬來報告是天大笑話。

張啓楷也說，針對立法院空間議事運用的議題，司法及法制委員會上個月早就排過相關議程，這是屬於立法院長的職權，韓國瑜當天幫周萬來請假，「所以這次也不用去了」，民進黨團總召柯建銘發表個人大宣講，民進黨立委在台下睡成一片，自家立委後來還被總召叫起來罵，「我們就看看這個笑話會不會再重演。」

此外，賴清德總統即將就職滿一周年，國民黨主席朱立倫昨天喊出「全民罷免賴清德」，張啓楷則說，依據憲法規定，總統就職滿一周年才能發起罷免，須經全體立委四分之一提議、全體立委三分之二同意，目前在野黨立委席次顯然不足，應該先把部分民進黨立委席次拉下來，這股罷免總統的力量才有可能成功。

張啓楷也說，朱立倫提出罷免總統茲事體大，民眾黨團還要進行進一步討論，屆時才能夠做出最後定案。

周萬來 民進黨 立法院

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