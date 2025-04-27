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即時短評／罷免賴清德難成 朱立倫下一步策略為何？

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨主席朱立倫（中）率黨公職人員與支持者一同高喊「賴清德下台」。記者余承翰／攝影
國民黨在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨主席朱立倫（中）率黨公職人員與支持者一同高喊「賴清德下台」。記者余承翰／攝影

國民黨主席朱立倫昨在凱道宣布，520後要發動罷免賴清德總統。朱立倫必然清楚總統罷免案的門檻極高，以藍白現有席次，不可能成功；顯然國民黨的真正目標並非出自罷免本身，而是透過罷免行動展現高曝光、高凝聚力，串連反綠群眾擴大戰線。

民眾黨前主席柯文哲身陷囹圄，檢調偵辦不實連署案，國民黨各縣黨部幾被團滅，藍白支持者集結凱道同仇敵愾，國民黨內要角、民代幾乎全員到場，共同掀起「反賴情緒」。

被問到如何罷免賴清德，朱立倫今受訪時重申，國會的態度已經很清楚，唯有透過這樣的方式，全民的怒火在台灣各角落都會展現出來。這樣的戰略性定調已經再清楚不過。朱立倫深知以當前的國會席次，難以推動罷免案，但仍須設定延續動能、鞏固反綠士氣的長期戰場，而「罷賴」提供了明確的對抗旗幟，使藍營支持者的怒火不因時間推移而消散。

其次，由立法院提出總統罷免案，可主導議題戰場，使國民黨在立院與輿論轉守為攻，即使最後無法成案，只要啟動程序，賴政府不可能不正面迎擊，順勢將罷免攻擊方的民進黨推向防禦性應對。再者，藉由這場集會，向民眾黨展示藍軍高強度的政治動員，藍白能更緊密結合，讓在野力量極大化。

時值國民黨主席今年要改選，這場集會遊行也是朱立倫展現內部整合與強化領導地位的一場造勢。歷經2024總統大選失利、罷綠一階差點掛蛋，黨內對其已積累不小怨氣，藉由號召「罷免賴清德「這樣明確、情緒濃厚的行動目標，可暫時壓制反朱勢力對其領導地位的質疑，形塑「抗綠領頭羊」的形象。

朱立倫何嘗不知「罷賴」短期僅是幻想，但只要反賴情緒被點燃，一旦民進黨政府出現施政失誤、亦或是接下來的關稅貿易戰線拉長，社會不滿氛圍勢必升高，民意出現翻轉性的變化，倒賴氛圍自然水到渠成。

國民黨 朱立倫 罷免

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