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藍白面臨司法戰同仇敵愾 426集結後更多協同作戰

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨昨天發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。記者胡經周／攝影
國民黨昨天發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動。記者胡經周／攝影

國民黨昨天舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，現場喊出超過25萬人參與，由於民眾黨主席黃國昌號召支持者自主響應，也讓近期深陷幽靈連署案的藍營士氣大振，正值藍白陣營皆面對司法攻防，未來更將在立法院持續協同作戰，凝聚在野勢力對抗執政黨。

大罷免朝如火如荼，檢調偵辦幽靈連署案，國民黨多個地方黨部遭到搜索，重要幹部也接連面對司法壓力，而對於民眾黨來說，類似狀況並不陌生，黃國昌也自嘆是過去8個月的日常，「我們曾經發出沈痛控訴，如果連民眾黨部都能被搜索，賴清德總統還有哪裡不敢搜索。」

針對公民投票議題，國民黨立法院黨團提出反廢死、反戒嚴公投，藍白兩黨3月25日聯手提案逕付二讀，國民黨立委黃仁、吳宗憲上周召集協商，儘管在場民進黨立委多次表達反對，最後仍然交由立法院長韓國瑜召集協商。此外，民眾黨團先前提出重啟核三、移轉投票公投，藍白兩黨也再次聯手提案逕付二讀。

至於在修法方面，在野黨上會期合作通過公益揭弊者保護法，本會期持續將妨礙司法公正罪、不法關說罪及棄保潛逃罪列為優先法案，由於民眾黨前主席柯文哲疑似遭到威脅認罪、檢調偵辦幽靈連署案同樣遭受質疑，黃國昌近期也再拋出合作推動法庭直播修法。

藍白兩黨上周舉行在野領袖峰會，對於國民黨主席朱立倫提出邀約，黃國昌當場允諾將響應集結活動，「4月26日在凱道的集結，不是任何政黨的主場，而是人民的主場」。黃國昌表示，自己會代表民眾黨參與集結活動，也邀請所有台灣人民站出來，共同對抗專制獨裁的政府，「我們不是發出在野黨的怒吼，而是發出人民的怒吼。」

朱立倫對此回應，黃國昌所提司法現狀，他感慨良多也感同身受，民進黨掌權後全然拋棄研議司法改革，這就是獨裁者的心態，對於法庭直播、妨害司法公正等立法，國民黨團全力支持，這會期大家繼續團結共同推動。

司法改革 國民黨 民眾黨

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