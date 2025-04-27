民間轉型正義大會「續推動基礎工程」

「民間轉型正義推動全國大會」昨天登場，辜寬敏基金會董事長、五一九行動組合召集人王美琇表示，推動轉型正義以來，深深感覺到只有「白色恐怖記憶日」並不夠，因為歷史記憶、轉型正義、民主鞏固環環相扣，必須持續推動台灣轉型正義的基礎工程。

王美琇表示，年輕世代若是對歷史記憶無感，就不知道艱辛的民主之路怎麼走來，是非價值會錯亂，許多轉型正義做法也被汙名化。昨舉行首場民間轉型正義推動全國大會匯聚意見，未來希望持續舉辦，藉以推動轉型正義列車，期盼能建構擁有台灣主體性的歷史觀與同島一命的命運共同體，讓子孫清楚知道什麼是台灣人，以及台灣人的存在意義與價值。

國家人權委員會委員田秋堇表示，她擔任立委時曾赴日內瓦參加西藏世界大會，並請教達賴喇嘛「看著中國共產黨迫害西藏人，您不會對中共充滿憤恨嗎？」達賴喇嘛表示，他不恨共產黨，反而同情他們，因為做錯事的人，不會有真正的快樂。

民進黨立委張雅琳說，在立法院推動轉型正義，遇到國民黨不願意面對歷史，是極大的挑戰，未來希望民進黨立法院的「五一戰隊」能擴大，持續推動轉型正義。