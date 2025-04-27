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政院付不出電費 藍委：自食苦果

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院提出四一○○億元的強化安全韌性特別條例草案，其中包括撥補台電一千億元，不過，行政院院本部卻因今年電費遭立法院凍刪，估計五月以後就付不出電費。行政院長卓榮泰已指示最短時間內提出解凍案，希望立法院能及時解凍相關預算。

國民黨立委賴士葆諷刺，行政院當初拖延了一個多月不送解凍報告，就是為炒作總預算議題，為大罷免加油添火，如今真的沒預算可用了。

行政院院本部今年度編列業務費三點三億元，預計用於水電費、通訊費、國內外差旅費等、臨時人員酬金等，不過除了遭刪減一點五億元，還被凍結百分之七十，須執行百分之卅後始能申請解凍，並需經立法院會同意才能動支。

總預算三讀通過後，行政院從二月起即陸續退訂報紙、有線電視及無線網路、周末不開放記者室，洗手間不提供擦手紙、供院內員工使用的圖書室從四月起每天僅開放一小時。日前並公告從五月中旬起至十月底，中央空調原則只開上午十時至下午四時。

政院人士表示，依照目前的預算執行情況，約六月達到百分之卅，可能在五月左右就沒有經費可支應。

對於行政院是否會如監察院的情況，向台電提出還款計畫，政院人士指出，監察院是業務費遭全數刪除，等於即刻有欠款；政院則持續撙節努力減少支出，希望能撐到符合解凍條件，如今政院將儘速送出解凍案，希望立法院能及時解凍相關預算。

立委賴士葆指出，去年遭凍結的預算，幾乎經報告程序後，有九成就可在一個月內獲得解凍，今年民進黨政府自己壓著報告不送，拖到最後是自食苦果。他說預算解凍有一定程序，若需經院會同意，最快下周五院會可交付委員會處理，否則就要再隔兩周，不過只要行政部門送出解凍報告，就能很快處理，不會耽誤。

監察院 立法院 行政院

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