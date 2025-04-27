新聞眼／大罷免會期 立院已形同空轉

立法院司法及法制委員會民進黨召委莊瑞雄再度排案，邀請立法院秘書長周萬來前來備詢，引發藍營質疑，是要透過周萬來借題發揮，攻擊立法院長韓國瑜。但這事件更是近期立法院縮影，在「大罷免」氛圍籠罩下，執政黨一切以罷免優先，立院已形同空轉。

司委會邀請周萬來備詢，起因於三月廿五日立法院院會，將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨立法院黨團主張已超過下午六時開會時間，會議違法、表決無效；立法院方則表示，根據相關規範，若當天進行施政總質詢，則開會時間至質詢結束為止。

民進黨藉此將周萬來叫來委員會，固然是政治攻防手段，但該事件在社會根本沒引起共鳴，一般民眾連三月廿五日立法院發生什麼事都不清楚。時隔一個月，民進黨團繼續以不成比例的力道緊咬，真正原因只有一項，也沒什麼其他正經的案子好排了。

民進黨已經定調，立法院本會期就是「大罷免會期」，綠營召委頻頻在外交與國防委員會安排國安相關修法，同樣是在助陣大罷免，盼以此抹紅國民黨立委反對修法，都是中共同路人，該被罷免。

除了國安修法外，立院近期安排最多的，當屬立委不用待在立法院開會的考察行程，唯獨不見的，是執政黨端出福國利民的民生法案，在立院加緊審查。

連一個民眾根本不知藍綠在吵什麼的事件，民進黨都可以持續借題發揮，凸顯出的是在大罷免對台灣內耗無所不在，連國會殿堂在罷免結果告一段落前，也進入了近乎空轉狀態。

要解決兩岸問題、關稅新政，或許無法全操之在己，但要停止大罷免，讓台灣社會繼續向前走，立法院繼續恢復正常運作，卻是執政黨能馬上做到的，全在賴清德一念之間。