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莊瑞雄：找立院活字典 談院會爭議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

立法院司法及法制委員會下周輪值召委為民進黨立委莊瑞雄，委員會三天的議程，全安排立法院秘書長周萬來進行專題報告，國民黨立委質疑，根本是要乘機羞辱周萬來，攻擊立法院長韓國瑜。莊瑞雄表示，專題報告的題目有其公益性及重要性，且社會關注，可受各界公評。

莊瑞雄表示，立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳等問題，國會議事空間的運用和院區治理規畫等遷建議題討論多年，立法院是最高民意機關，相關議題當然不能自外於其他行政機關。

莊瑞雄指出，外界可能會有政治攻防解讀，但立法院所有的議題本來都有政治性，大家就算黨派不同，都可以說明看法。

莊說，立法院會三月廿五日會議，民進黨立院黨團一再主張當天是違法會議，因為會議結束後，藍白立委晚上又偷偷跑回開會，立法院秘書長周萬來號稱是立法院活字典，立委們若有相關問題，當天可以問問看，更希望立法院保持超然立場，不要選邊站。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，司法法制委員會之前就已排過該案，受邀列席備詢的官員無論事假或病假，都該跟召委請假，但周萬來上回卻是在會議開始前四分鐘和韓國瑜請假，韓國瑜以一張字條就讓周萬來說不來就不來，史無前例。

陳培瑜指出，過去有很多案例顯示，議案進入黨團協商程序後，仍然可以透過專題報告詢答，像是二○二四年憲法訴訟法修正案、立法院職權行使法修正案、二○一四年海峽兩岸服務貿易協議等都是，更何況憲法訴訟法修正案還是在韓國瑜任立法院長任內。周萬來若再缺席，這種情況真的是史無前例、從未發生過，簡直就是藐視委員會。

周萬來 立法院職權行使法 韓國瑜

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