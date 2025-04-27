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立法院司委會邀周萬來報告3天 藍批打韓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
立法院會三月廿五日處理國民黨團公投案逕付二讀，立法院長韓國瑜（中）與秘書長周萬來（左）在主席台受到民進黨立委的包圍。本報資料照片
立法院會三月廿五日處理國民黨團公投案逕付二讀，立法院長韓國瑜（中）與秘書長周萬來（左）在主席台受到民進黨立委的包圍。本報資料照片

立法院司法法制委員會輪到民進黨籍召委莊瑞雄主持議事，本周三天議程均邀請立法院秘書長周萬來等進行專題報告。引發國民黨立委質疑，根本是要乘機羞辱周萬來。國民黨立委賴士葆說，這擺明就是「藉周打韓」，用此來間接抗議立法院長韓國瑜出席凱道抗議活動。

據了解，立院司委會本周原定排的是考察行程，後在韓國瑜確定出席昨天凱道活動後，民進黨團隨即改變策略，將考察行程改為邀請周萬來出席專題報告。據了解，更動後的議程前天傍晚六點才送達立法院本部。

根據立法院公布議程，司委會本周議程分別是四月廿八日、四月卅日以及五月一日，均邀請周萬來等列席，就不同議題進行專題報告，並備質詢。

四月二十八日的報告主題是「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」。四月三十日是「三月二十五日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」五月一日是「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」。

立法院會三月廿五日處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴兩項公投案，民進黨立院黨團質疑是無效會議。莊瑞雄並在四月二日，以立院改遷建主題，排案要求周萬來赴司委會報告，當天民進黨團總召柯建銘發出動員令，命所有綠委都要去登記發言，準備輪番「修理」周萬來；孰料，韓國瑜以該案已列黨團協商為由，指周萬來未便出席，民進黨立委傾巢而出卻落得撲空。

相關人士質疑，民進黨團是以專題報告為名要再圍剿周萬來三天，但韓、周在四月二日就已給了明確的回應。

相關人士表示，立法院院務的處理，是院長的職權，不是立委，秘書長是院長的幕僚，秉承院長指示辦理，更不是立委監督和質詢的對象。至於三月二十五日院會，韓國瑜當天已做出處理決議，議事錄也已確認，還有必要到委員會去報告嗎？且三天專題報告內容請問哪一個與「公益性」有關？

另有立院人士質疑，「抓到立法院共諜的破口，統統都是民進黨黨籍，到底我們要檢討什麼？他們癱瘓整個院會高達六次，竟然檢討別人會議是不是違規。」

同為立院司委會委員的國民黨立委吳宗憲說，綠營當然是鬧事，一開始確實是跟大家說要排考察，後來又轉了，且三天都要針對周萬來，那就是要羞辱周萬來。

國民黨立委王鴻薇說，司委會有很多民眾關心的議題，例如詐騙、新竹虐童案嫌犯潛逃等，民進黨全部都在報私仇，衝著周萬來，就是想修理韓國瑜。

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