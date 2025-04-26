快訊

巨大蘑菇雲衝天！伊朗南部港口爆炸「建築也遭毀」 逾500人受傷

「沒做錯」凱道抗議後赴警局自首！朱立倫、楊智伃送辦 謝龍介多背一罪

息影21年…王祖賢低調現身上海 全身行頭超頂級

林佳龍出席史瓦帝尼國王壽誕 盼未來展開更多合作

中央社／ 台北26日電

外交部林佳龍以總統特使身分出訪史瓦帝尼王國，昨天出席國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）57歲壽誕慶典活動，轉達台灣政府、人民及總統賴清德的誠摯祝賀。林佳龍期盼，台史「榮邦計畫」未來能展開更多合作。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍昨天上午前往參訪台灣援助建造的史京政府醫院急診與門診大樓，並代表政府捐贈多項智慧醫療設備，史國衛生部長馬澤布拉（Mduduzi Matsebula）代表史國政府受贈。

外交部表示，林佳龍隨後前往史國南部Shiselweni地區，參加恩史瓦帝三世57歲華誕慶典暨晚宴，轉達政府與台灣人民的祝福，並與在場的史國王室成員、內閣部長，與來自南非、波扎那及剛果民主共和國等國的前任總統與政要們寒暄互動。

林佳龍今天也在臉書發文指出，台灣與史瓦帝尼自1968年史國建國之初便建立邦交，史王也在同年誕生，雙邊至今已攜手走過57年情誼，歷經時代變遷，兩國友誼始終堅若磐石。

林佳龍說，首次訪問史瓦帝尼即深刻感受到史國政府與人民的熱情接待與溫暖情誼，令他與特使團成員「有如置身第二個家」，並稱讚史王穩健領導國政，使史瓦帝尼在非洲區域扮演關鍵角色，令人敬佩，台灣作為真誠友邦與有榮焉。

林佳龍指出，訪問期間他與史王針對台史「榮邦計畫」深入交流，雙方都期待未來能展開更多合作。他特別感謝史瓦帝尼長期堅定支持台灣參與國際事務，史王更多次親赴聯合國大會為台灣仗義執言，令人感佩。

外交部說明，台史自1968年建交以來，在醫療等雙邊合作計畫成果豐碩，史國政府更積極支持台灣參與國際組織推案，為台灣堅實友邦。恩史瓦帝三世即位39年來始終力挺台灣，從不受任何外力影響而有所動搖，外交部也藉此機會，再次感謝恩史瓦帝三世國王友台情誼。

史瓦帝尼 外交部 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍稱護照存量吃緊 民眾黨團：搞飢餓行銷？

林佳龍出訪史瓦帝尼 見證戰略儲油槽工程啟動

【重磅快評】只顧追殺網友貼文 不辦林佳龍公然造謠

外交部稱藍白刪預算害護照將用罄 王鴻薇揪1點打臉：林佳龍自曝其短

相關新聞

陳水扁談同路人遭出征 扁賴關係因一件事回不去了

陳水扁日前睽違17年發表公開演講，一席「不能意見不同，就說是XX同路人」，被認為暗指賴政府，慘遭綠營支持者網路出征。阿扁事後大吐苦水表示，過去被國民黨迫害，現在被綠營出征，不知今夕是何夕。 過去，賴清德政治光譜比起蔡英文，更接近陳水扁，被視為更可能特赦陳水扁的總統人選，扁賴關係在民進黨第一次執政時期更是融洽，不過，隨著賴對特赦阿扁態度轉趨保守，兩人雖保持距離但彼此有互信。

藍白抗議司法不公反制大罷免 綠藉鄭文燦稱辦案無差別

藍綠持續在大罷免戰役過招，近日「司法大刀」對準罷免團體與藍營，國民黨方面痛批民進黨用司法手段來掃除在野力量，發起426上凱道「戰獨裁」，民眾黨也響應。而對於藍營訴求「司法不公」反制大罷免。民進黨內認為，賴政府執政後司法機關幾乎是「無差別辦案」，在野黨這樣的訴求，不易引發共鳴。

賴清德批「戰獨裁去天安門」 黃國昌嗆：養共諜有道歉？

國民黨今在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，賴清德總統反擊「真正要戰獨裁，應該要去北京天安門，至少到...

編列千億撥補台電 行政院5月起卻付不出電費

行政院提出4100億元的強化安全韌性特別條例草案，其中包括撥補台電1000億元，不過，行政院院本部卻因今年電費遭立法院凍...

聲援國民黨「戰獨裁」遭洗版 秋鬥：不因政治潔癖缺席

國民黨今天下午在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」遊行，估將超過5萬人集結，勞團組成的社運「秋鬥」昨天在臉書「秋鬥：左派力量」宣...

蔡正元戴電子腳鐐 張啓楷：執政黨司法追殺是現在進行式

三中案台灣高等法院二審昨開庭，合議庭裁定被告、國民黨前立委蔡正元須配戴電子腳鐐。民眾黨立院黨團副總召張啓楷提出三大不合理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。