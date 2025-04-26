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蔡正元遭指造謠 外交部譴責：傷害台日信賴關係

中央社／ 台北26日電

前國民黨立委蔡正元日本友人、前防衛副大臣中山泰秀月初就託人對他說總統賴清德要整他。外交部指出，經查證中山泰秀本人，該發言內容毫無依據，純屬子虛烏有並非事實，外交部對此表達遺憾與譴責。

外交部今天發布新聞稿指出，蔡正元於昨天公開表示「日本前防衛副大臣中山泰秀曾託人向其示警賴總統將整肅特定人士」的言論，經查證該發言內容毫無依據，純屬子虛烏有並非事實。

外交部表示，經向中山泰秀本人查證，中山泰秀表示對蔡正元相關言論感到震驚，重申蔡正元的發言純屬惡意捏造的不實資訊，令人無法容忍，對其名譽已造成嚴重傷害；中山泰秀並表示，對於此種惡意造謠與擴散虛假資訊的行為已在第一時間公開澄清抗議，並保留一切法律追訴權。

外交部說明，對於某些公眾人物為圖謀聲量嘩眾取寵，不惜操弄是非，捏造荒誕不經的錯假消息，甚至抹黑一貫堅定支持台灣的國際重要友人，該行徑已嚴重傷害台日信賴關係以及台灣國際形象，對此外交部予以強烈譴責。

外交部 日本 蔡正元

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