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賴清德批「戰獨裁去天安門」 黃國昌嗆：養共諜有道歉？
國民黨今在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，賴清德總統反擊「真正要戰獨裁，應該要去北京天安門，至少到中國，見到獨裁者不要卑躬屈膝。」民眾黨主席黃國昌反擊，賴清德至今還在用抹紅伎倆，「自己在辦公室養共諜，有出來跟人民道歉嗎？」
黃國昌稍早受訪表示，賴清德到今天為止，還是用抹紅的伎倆來對抗凱道人民怒吼，賴清德說要反共，民眾黨立場很清楚，「我們反綠共、反紅共」，請賴清德講清楚，「現在總統府內養共諜是哪個政黨？自己在辦公室養共諜，有出來跟人民道歉嗎？」
黃怒批，賴清德現在還在包庇國安會秘書長吳釗燮，請賴清德簡單講一句「吳釗燮要不要下台？在辦公室養共諜的，跟剛剛講的是同一個賴清德嗎？」黃說，到今天還是在用抹紅的方式，這種招式沒有用了，把所有反對聲音都打成中共同路人，這不是獨裁什麼是獨裁，這不是威權什麼是威權？賴清德不要閃躲，人民在凱道等你出來面對。
黃國昌表示，今天是人民的主場，所有支持把民主還給台灣、把正義還給台灣人民的人，都該要站出來，今天標語不管是反惡罷、還是反獨裁、反威權，都跟這場活動的主軸一樣，賴清德曾經跟前總統蔡英文說「要求你的網軍停止攻擊」，他今天要告訴賴清德，停止青鳥對一般台灣人民的霸凌，「請問這是哪門子的民主？有什麼問題衝著我黃國昌來、衝著民眾黨來。不要用執政優勢動員青鳥、霸凌一般台灣人民，大家看不下去。」
至於媒體追問未來彈劾總統是否會是選項？黃國昌表示，對於現在民進黨來講，最希望就是選輸翻桌，民進黨選輸不認輸要翻桌，「倒一個傀儡卓榮泰有什麼意義？要重選可以，就辭掉總統、一起重選，如果賴清德連這件事情都不敢，就把民進黨立委在國會殿堂講的「臭俗辣」三個字回送給賴清德。
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