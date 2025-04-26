編列千億撥補台電 行政院5月起卻付不出電費

行政院提出4100億元的強化安全韌性特別條例草案，其中包括撥補台電1000億元，不過，行政院院本部卻因今年電費遭立法院凍刪，估計5月以後就付不出電費。行政院長卓榮泰已指示最短時間內提出解凍案，希望立法院能及時解凍相關預算。

行政院院本部今年度編列業務費3.3億元，預計用於水電費、通訊費、國內外差旅費等、臨時人員酬金等，不過除了遭刪減1.5億元，還被凍結70%，須執行30%後始申請解凍並需經立法院會同意才能動支。另一方面，總預算已三讀多時，各部會仍未送出解凍報告，遭在野質疑行政部門是否早已備好解凍案，但卻壓著不送？

總預算三讀通過後，行政院從2月起即陸續退訂報紙、有線電視及wifi網路、周末不開放者室，洗手間不提供擦手紙、供院內員工使用的圖書室從4月起每天僅開放1小時。日前並公告從5月中旬起至10月底，中央空調原則只開上午10時至下午4時，其他月份則須日間氣溫達29度以上才能開啟，最晚不能開超過下午4時。

政院人士表示，依照目前的預算執行情況，約6月達到30%，可能在5月左右就沒有經費可支應；因此儘管執行率還沒有達到30%，但行政院還是會送出解凍案，希望立法院能夠早日通過解凍案，讓中央部門能夠維持基本運作。

對於行政院是否會如監察院的情況，向台電提出還款計畫，政院人士指出，監察院是業務費遭全數刪除，等於即刻有欠款；政院則持續撙節努力減少支出，希望能撐到符合解凍條件，如今政院將儘速送出解凍案，希望立法院能及時解凍相關預算。