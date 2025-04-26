聲援國民黨「戰獨裁」遭洗版 秋鬥：不因政治潔癖缺席

國民黨今天下午在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」遊行，估將超過5萬人集結，勞團組成的社運「秋鬥」昨天在臉書「秋鬥：左派力量」宣布將到場聲援，遭不滿的網友留言洗版。秋鬥今天再度發文，並非跟隨藍白才開始批判民進黨獨裁，「我們完全不需要因為政治潔癖，而在此行動缺席」。

秋鬥表示，之所以決定參與426凱道集會，有自己的理由和訴求，所以邀請文宣的主標題和國民黨的主標題並不一致。國民黨將426的主題訂為「反綠共、戰獨裁」，秋鬥作為台灣的左翼團體，非常不贊成使用「反綠共」來批判民進黨，因為這只會強化台灣社會長期以來的恐共情緒，而民進黨的獨裁統治手段，正是利用這個恐共情緒。反民進黨獨裁，就不該同時去強化這個獨裁的基礎，即反共、恐共情緒。

「我們也不是跟隨藍白才開始批判民進黨獨裁」，秋鬥表示，早在2023年，秋鬥已經提出「終結綠色恐怖」，當然樂見兩年後兩個主要在野黨也都認識到這個嚴重性，而有聯合行動，我們完全不需要因為政治潔癖，而在此行動缺席。

「我們更不會因為參與了此次聯合行動，而失去社運的自主性」。秋鬥表示，力量雖小，但是堅持對各政黨等距監督、等比結盟的原則，左聯、秋鬥、平行政府的歷史完全經得起檢驗。

秋鬥表示，我們在不同時期，和不同在野黨結盟（或執政黨內少數仍支持社運的個別公職人員）。然而當民進黨長期執政後，我們與在野國民黨結盟時，卻特別容易遭到社運友人圍剿，這本身就是一種協助統治的政治偏見。

秋鬥說，這也是明明掌握政權，卻熟練於繼續裝扮受害者的民進黨，最樂見的社運工作者的心態。愈多社運工作者有此潔癖，反對執政黨的力量就愈難集結。「我們面對這個社運同儕給我們的困境，但不會退卻」。