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蔡正元戴電子腳鐐 張啓楷：執政黨司法追殺是現在進行式

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
三中案台灣高等法院二審昨開庭，合議庭裁定被告、國民黨前立委蔡正元須配戴電子腳環。民眾黨立院黨團副總召張啓楷提出三大不合理之處。圖／聯合報系資料照
三中案台灣高等法院二審昨開庭，合議庭裁定被告、國民黨前立委蔡正元須配戴電子腳環。民眾黨立院黨團副總召張啓楷提出三大不合理之處。圖／聯合報系資料照

三中案台灣高等法院二審昨開庭，合議庭裁定被告、國民黨前立委蔡正元須配戴電子腳鐐。民眾黨立院黨團副總召張啓楷提出三大不合理之處，指出從民眾黨前主席柯文哲到國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，再到蔡正元，顯示執政黨的司法追殺已是現在進行式。

張啓楷表示，蔡正元被裁定電子腳鐐，已經引起大家的憤怒跟不安，這之中有三大不合理之處，首先這本來是沒什麼重要的證人詰問庭；其次事情都那麼久了，如果違法不是早就該辦了嗎？第三，為何有嚴重到要帶電子腳鐐？全台灣大概只有100個重大惡行，像是殺人犯、強暴犯等戴上電子腳鐐。

張啓楷說，加上昨天黃呂錦茹裁定羈押禁見，從柯文哲到黃呂錦茹再到如今的蔡正元，顯示執政黨司法迫害、司法追殺已經是現在進行式，請大家今天下午站上凱道，發出怒吼，抗議民進黨司法追殺、抗議民進黨把司法當成政治工具。

張啓楷 蔡正元

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