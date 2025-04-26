立院司委會排3天周萬來報告 莊瑞雄：有公益性可受公評

立法院司法及法制委員會下周輪值召委為民進黨立委莊瑞雄，委員會3天的議程，全安排立法院秘書長周萬來進行專題報告，國民黨立委質疑，根本是要趁機羞辱周萬來，攻擊立法院長韓國瑜。莊瑞雄表示，專題報告的題目有其公益性及重要性，且社會關注，可受各界公評。

莊瑞雄表示，這些議題都有其公益性與重要性，也是社會各界想要了解的議題，可受公評。立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳等問題，國會議事空間的運用和院區治理規畫等遷建議題討論多年，立法院是最高民意機關，相關議題當然不能自外於其他行政機關。

莊瑞雄指出，外界可能會有政治攻防解讀，但立法院所有的議題本來都有政治性，大家就算黨派不同，都可以說明看法。

他說，立法院會3月25日會議，民進黨立院黨團一再主張當天是違法會議，因為會議結束後，藍白立委晚上又偷偷跑回開會，立法院秘書長周萬來號稱是立法院活字典，立委們若有相關問題，當天可以問問看，更希望立法院保持超然立場，不要選邊站。