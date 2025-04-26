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【重磅快評】預言下午有大地震，真的嗎？

聯合報／ 主筆室
2011年日本311大地震，海嘯襲擊畫面超驚悚。資料照／法新社
2011年日本311大地震，海嘯襲擊畫面超驚悚。資料照／法新社

最近日本進入地震熱季的說法頗多，北海道津輕海峽、東京大地震、南海海槽、琉球海溝等處都有將發生強震的說法，這些說詞有些是靈媒預言，有些則是日本政府氣象當局正式發布，看得出科學斧鑿，甚至預言發生的時間，月日後的時、分都具體指出，甚至預言今天日本時間下午2時58分東京會強震；這些預言台灣聽聽沒感覺，日本則是人心惶惶。

日本的地震研究儘管還談不上精確，但確實科學性增加中；從以往「災後復原」進步到「災前重建」，這個新詞台灣人會覺得莫名其妙，地震還沒發生，哪來的重建？但日本面地震確實把應對準備拉前到預作防範，最近談得較多的是去年元旦下午裡日本能登半島芮氏規模7.6強震，日本把能登強震整理出應對方法，針對能登半島的地質、公共設施等尋求改善，目的是能登若再發地震，務必抵抗的能力要盡可能加強。

或許國人要問日本地震關台灣什麼事？其實還真扯得上關連。以去年4月3日上午7時58分花蓮芮氏規模7.1強震來看，這起地震是濱太平洋表日本的南海海槽板塊錯動引起，南海板塊往南擠壓到琉球海溝，一路將能量往南直抵花蓮陸地；這起花東地震幾乎全台有感，災情不輕。

地球的板塊排列相互擠壓、錯動，台灣西側是歐亞大陸板塊，東側是太平洋板塊；板塊不是靜止狀態，無時無刻都在下插上擠；過去對地球瞭解有限，在增強科學素養後，過去無可預測的地震跡象，現在的掌握也有進步；例如板塊擠壓時可以觀察到應力變化，微弱時發現不到，但過了臨界點時自然會有警覺。對天災的應對也從災後復原，進步到災前重建。

這些地球科學的知識其實對地震瞭解只是皮毛。3月底震源在緬甸實皆省的強震，一千公里外的泰國曼谷也震得厲害，大樓倒了多棟；一千公里是地表觀察到的地裂，事實上地裂程度遠甚於此，想預防、預測，難度高到難以想像；創造出災前重建的新名詞，只能說找到方向，若離瞭解問題核心，還差得遠。

地震 日本 板塊

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