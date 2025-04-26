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批政院用特別預算犒勞綠側翼 許宇甄：財政紊亂更嚴重

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為因應美國對等關稅，行政院拍板4100億特別預算因應。國民黨立委許宇甄今日表示，除可規避預算法舉債上限，更將原本就能納入未來年度預算的項目偷偷夾帶其中，浮編濫造，使財政紊亂問題愈加嚴重。圖／聯合報資料照片
為因應美國對等關稅，行政院拍板4100億特別預算因應。國民黨立委許宇甄今日表示，除可規避預算法舉債上限，更將原本就能納入未來年度預算的項目偷偷夾帶其中，浮編濫造，使財政紊亂問題愈加嚴重。圖／聯合報資料照片

為因應美國對等關稅，行政院拍板4100億特別預算因應。國民黨立委許宇甄今日表示，為了籌措選舉經費，犒勞側翼團體，利用高關稅危機，將特別預算提高到4100億元，除了可以規避預算法舉債上限，更將原本就能納入未來年度預算的項目偷偷夾帶其中，浮編濫造，使財政紊亂問題愈加嚴重。

許宇甄批評，賴清德總統執政後除了搶錢，還想方設法地在擴權，為了搶回國會主導權，不僅發動世界首例，執政黨對在野黨發動大罷免，並利用司法打壓在野黨，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹是國民黨在台北市重要輔選人員，賴清德為了徹底封鎖國民黨在台北市五席立委的反罷免能量，直接將她羈押禁見，民進黨政府的行徑比共產黨還要共產黨，是民主之恥。

許宇甄質疑，這次特別預算條例還規定，編製與執行不受預算法限制，換句話說沒花完的錢可以流用到其他項目，行政院這種開後門、暗渡陳倉的做法，根本是在掛羊頭賣狗肉，民進黨是不是打算利用高關稅危機，準備讓特定人士大發國難財？

許宇甄指出，衛福部長邱泰源在社福衛環委員會備詢時，被問到衛福部這次特別預算編列經費有多少，他表示不知道此次特別預算有納入健保和社會關懷補助。她詢問負責國土韌性特別預算的國防部、海委會，他們也不知1500億元各自分配多少，唯獨台電最清楚可以拿到1000億元補虧損缺口。此次賴政府編列特別預算是「先射箭才劃靶」，刻意利用關稅危機暗渡陳倉、偷藏預算，綁架立法院。

許宇甄再質疑，民進黨政府執政以來，從未為錯誤的能源政策負起責任，只想著吸乾人民的血，圖利特定人；利用司法大刀，砍向在野黨，利用司法工具打擊異己，使台灣民主倒退五十年；現在還要利用特別預算走後門，使自己未來編列年度預算時有更大的彈性可以挪用，是不是在提前為明年縣市長做準備？還是在為後年總統大選籌措綁樁經費？

許宇甄強調，面對突如其來的高關稅危機與衝擊，國人期待的是停止內耗，不分朝野團結共同對外，執政者應有包容心，傾聽各界意見，但賴政府就是不願意與在野黨領袖、縣市長一起共商國是，恣意孤行。為了守住人民納稅錢，只要有任何人想趁高關稅危機大發國難財、上下其手謀取私利，定當嚴查到底；為了守護民主、對抗獨裁，該上街頭就上街頭，絕不退縮。

司法 國民黨 許宇甄

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