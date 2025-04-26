中山泰秀駁說過「賴清德要整你」 綠委：國際級造謠家蔡正元

三中案台灣高等法院二審昨開庭，合議庭裁定被告、國民黨前立委蔡正元須配戴電子腳環，而蔡稱日本友人中山泰秀早提醒要被賴清德總統整，遭中山泰秀駁斥並喊告。民進黨立委邱議瑩表示，國際級造謠家蔡正元丟臉丟到全世界，奉勸蔡正元誠實面對自己司法案件。

邱議瑩表示，國際級造謠家蔡正元，丟臉丟到全世界，要被日本人告，蔡正元為了轉移自己的三中案焦點，胡亂牽連日本政治家；被栽贓的中山泰秀，是日本前防衛副大臣，也是她非常優秀的老朋友，中山泰秀透過社群發出聲明駁斥，最新的資訊是中山泰秀決定對蔡正元提告。

邱議瑩指出，奉勸蔡正元誠實面對自己的司法案件，有點肩膀，動不動就賴給清德，還害不相關的人跨海發聲明，這種國際級「見笑」實在是令人搖頭。

民進黨立委郭國文指出，典型的親台派政治人物，如此被蔡正元牽拖在官司中，根本是典型的謊言，兩個八竿子打不著邊、完全不認識，要如何傳話，這樣的謊言惹怒中山泰秀，蔡正元就是丟盡國民黨的臉。

民進黨立委賴瑞隆也說，再次證實蔡正元自我說謊、顛倒是非，國民黨不僅在國內丟臉，還丟臉到國外去，國民黨應要正視此事，蔡正元對於抹黑賴清德跟中山泰秀也應該要公開道歉，是台灣之恥，國人跟國際間絕對不會忍同。