立法院司委會下周考察全改邀周萬來報告 藍委疑：想攻擊韓國瑜

立法院司法法制委員會由民進黨籍召委莊瑞雄主持議事，下周3天議程均邀請立法院秘書長周萬來等進行專題報告。引發國民黨立委質疑，根本是要趁機羞辱周萬來，攻擊立法院長韓國瑜。

據了解，立院司委會下周原定排的是考察行程，後在韓國瑜確定出席今日凱道活動後，民進黨團隨即改變策略，將考察行程改為邀請周萬來出席專題報告。

根據立法院公布議程，司委會下周議程分別是4月28日，邀請周萬來列席就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」進行專題報告，並備質詢；4月30日，邀請周萬來、議事處處長、法制局局長列席就「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告，並備質詢；5月1日，邀請周萬來、議事處處長、法制局局長列席就「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告，並備質詢。

同為立院司委會委員的國民黨立委吳宗憲說，綠營當然是鬧事。綠營當家鬧事從來沒有少過，一開始確實是跟大家說要排考察，後來又轉了，且三天都要針對周萬來，那就是要羞辱周萬來。「我們不喜歡綠營總是把國會的議事排程，拿來當作政治攻擊，任何東西都可以是綠營政治攻擊的工具。綠營除了拿司法當政治攻擊的工具，連國會排議程都拿來當作攻擊工具，這就是綠營現在的操作模式。」

國民黨立委賴士葆說，司法法制委員會下周由莊瑞雄當召委，刻意把原來排好的考察，改成要請周萬來來做專案報告，這擺明就是「藉周打韓」、隔山打牛，趁機修理韓國瑜的味道非常濃厚。

賴士葆批，突顯民進黨小鼻子小眼睛，一切都是政治操作而已，用此來間接抗議韓國瑜出席426凱道造勢活動。

有立院人士也痛斥民進黨行為，「抓到立法院共諜的破口，統統都是民進黨黨籍，到底我們要檢討什麼？他們癱瘓整個院會高達6次，竟然檢討別人會議是不是違規。」