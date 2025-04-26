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蔡正元要戴電子腳鐐 吳宗憲提醒留意手機訊號、別去港口吃海鮮

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片

國民黨前立委蔡正元昨天在臉書發文，指他因三中案出庭，被法官裁定配戴「電子腳鐐」。國民黨立委吳宗憲今天表示，提醒蔡正元要注意配發的手機訊號，不要跑到收不到訊的地方，並質疑蔡的限制出境時間已滿，用加電子腳鐐的方式代替限制出境，等於是鑽法律漏洞。

蔡正元昨表示，有日本前高官曾警告他，賴清德總統要整他、前立委郭正亮和國民黨立院黨團總召傅崐萁，他不知道賴總統會有怎樣行動。他昨天下午因三中案出庭，檢方請求法官對他裁定三項措施，其中就包括戴電子腳鐐，證明賴清德人馬鑽法律漏洞整他。

針對是否有違反法律比例原則，吳宗憲說，這應該不是違反比例原則的問題， 這是有沒有必要性的問題。蔡正元的案子這麼久以前，也限制出境很久，即使過了限制出境時間，蔡也沒有逃亡，蔡在台灣的工作也是穩定，給蔡加電子腳鐐的目的是什麼？必要性在哪裡？

吳宗憲表示，再者是，蔡正元限制出境時間已滿，用加電子腳鐐的方式代替限制出境，等於是鑽法律漏洞，限制出境的法律時間限制不是等於形同具文嗎？

吳宗憲提醒，配戴電子腳鐐，同時會配發一支手機，呼籲蔡正元隨時隨地注意一下手機的訊號，如果是手機訊號收不到的地方就要避開，還有不要經過港口，比如不要跑去港口旁邊吃海鮮，這很重要。

吳宗憲說明，假如電子腳鐐的訊號有問題，監控者會撥打配發的手機給蔡正元，或有時會視訊，蔡要趕快接，有接且確認人在哪裡而沒問題，基本上不會把那次列為有問題紀錄，會單純認為可能是設備或訊號問題。

國民黨 法律 蔡正元

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