陳冠廷：美在聯合國批中曲解2758號決議 挺台重要信號

民進黨立委陳冠廷今天表示，美國駐聯合國副政治參事吳婷日前於聯合國安理會上，首度公開批評中國誤用聯大第2758號決議，此舉是川普政府上任後向國際社會發出的重要信號，彰顯美方對台支持的堅定立場，對台灣國際戰略突破具重大意義。

陳冠廷說，2758號決議在1971年通過時，處理的是中國代表權問題，決定由中華人民共和國政府取代中華民國政府在聯合國的席位，但從未決定台灣的地位，沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民，更未論斷台灣是中華人民共和國的一部分。

陳冠廷說，美國表態直接挑戰了北京數十年來將「一個中國原則」與2758號決議混淆、綑綁，藉此在國際上打壓台灣、限縮台灣國際空間的作法，有助於在國際法理和政治論述上還原歷史真相，讓更多國家認識到，支持台灣參與國際組織、跟台灣互動往來，並不牴觸他們當年所支持的2758號決議。

陳冠廷表示，美中對抗使台灣處於地緣政治風險的前沿，必須謹慎應對。但總體來說，當前國際格局下，川普政府與民主陣營對抗威權擴張的態勢，確實為台灣帶來了比過去更有利的國際環境與更具體的支持力量，是對台灣的重要政策信號。