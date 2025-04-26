中山泰秀怒駁「賴清德要整3人」謠言 好友批蔡正元操作手法低劣

國民黨前立委蔡正元昨天在臉書稱日本前防衛副大臣中山泰秀託人轉達，「賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁」，他昨天三中案出庭就被裁定戴電子腳鐐，「這證明賴清德的人馬在鑽法律漏洞，就是要整我」。中山泰秀得知時駁斥，指蔡正元的言論純屬造謠。印太戰略智庫執行長矢板明夫說，為了維護智庫顧問的名譽，他表達強烈抗議，要求蔡正元公開道歉。

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專評論此事，中山泰秀遠在日本大阪，聞訊後立即發布聲明，「本人從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。此一說法純屬惡意捏造的假消息。已嚴重損害本人名譽，絕不可等閒視之。本人對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊之行為表達最嚴正之抗議，並保留一切法律追訴權利。」

矢板明夫說，蔡正元之流的政治人物隨意發言顛倒黑白已經不是新聞，如今卻將謊言延伸至海外，利用日本政治人物的影響力，企圖對台灣國內的政敵進行無端攻擊，實在令人震驚與不齒。

至於中山泰秀的身分，矢板明夫表示，中山泰秀是他的好朋友，也是印太戰略智庫的顧問；出身日本政治世家，其家族對台灣的友好歷史不容忽視。中山泰秀的父親中山正暉在1978年日本國會表決「日中友好和平條約」時投下反對票，至今仍持續支持台灣。

矢板明夫表示，中山泰秀在擔任防衛副大臣期間，曾直言「台灣和日本是兄弟、是家人」，甚至因這一言論遭受到中國的抗議。諷刺的是，蔡正元卻嘗試將中山泰秀描繪成與台灣對立的人物，顯示出其政治操作手法的低劣。

矢板明夫說，蔡正元的言論，不僅是對中山泰秀個人名譽的損害，更是對台日友好關係的破壞。我們必須保障台灣和國際夥伴之間的信任與友誼，並保留追求法律解決的權利，以捍衛真相與正義。