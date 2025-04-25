立委質疑宣講政治語言多？卓榮泰：宣講與大罷免無關

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，無黨籍立委陳超明詢問卓揆日前於民進黨政策宣講活動的談話，是為了發動大罷免的政治語言？還是宣示效忠美國的語言？卓榮泰說，政策宣講跟大罷免無關，講的是政府政策以及中央政府總預算，而且不是要走向美國，他是說台灣是世界隊。

卓榮泰出席4月13日由民進黨中央舉辦的「人民是頭家」台北場政策宣講，致詞表示面對美國關稅衝擊，政府有信心化解危機，此外，政府將帶領台灣「走向美國、走向歐洲、脫離中國」，面對太平洋才是台灣的未來。

陳超明質疑，卓榮泰宣講內容，是為了發動大罷免的政治語言？宣示效忠美國的語言？還是內心真正想法，以行動跟中國大陸全面脫鉤？

卓榮泰說，政策宣講跟大罷免無關，講的是政府政策以及中央政府總預算，而且不是要走向美國，他是說台灣是世界隊，他的原意是「台灣轉向、面向海洋、走向美國」， 台灣面向海洋，不能只向中國這方，面向海洋，走向世界。

陳超明質疑，卓榮泰要告訴中國政府，台灣是美國隊，不是中國隊？ 這種講法從行政院長口中出來非常重要且嚴肅，是不是為了賴清德總統520就職一周年鋪陳，正式告訴中國大陸，台灣準備宣布獨立？

卓榮泰表示，台灣是世界隊，他講的是經貿政策，他內心唯一想法是，台灣是世界的台灣，台灣不會是「美國的台灣」。

陳超明表示，還沒有一個國家講「脫中入北」，只有台灣積極表態，把大陸當成境外敵對勢力。卓榮泰表示，講的是西進、南向、東拓、北合，「脫中入北」是一個學者在專案報告中所用的名稱。

陳超明質疑，卓榮泰推給學者，政府官員的報告都寫脫中入北，他到底要相信什麼人？卓揆說，他從來沒有講過台灣是美國隊，台灣是世界隊。

陳超明提到，卓榮泰說「希望台北城是真正的國家首都，而不是跟中國大陸牽扯不清的台北城」。陳表示，整篇文章下來，感覺像獨立宣言，台北城是要當中華民國的首都，還是台灣獨立國的首都？卓揆回應，「我們現在都在中華民國的憲法底下，現在沒有任何這樣的（想法）。」卓揆也撇清，罷免這兩個字跟罷免這件事情從來不在行政院任何討論當中。

陳超明向卓榮泰表示，「有人跟我說你以前眼睛很柔和，現在變得很嚴肅」；卓揆澤回應，台灣不是要走向美國，是走向世界，立足台灣，布局全球，行銷全世界，是台灣轉向、面向海洋，走向全世界，經濟上要自主安全。