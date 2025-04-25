黃建賓要求中央阻止東海岸風電 卓榮泰：必定嚴格審查
有業者擬在台東海岸線設置大型風力發電機，引發台東鄉親強烈反彈，國民黨立委黃建賓今天於立法院總質詢時，要求行政院長卓榮泰公開表態，必須要求各部會嚴格審查，阻止未經共識的風電開發案破壞美麗台東。卓揆承諾，必定嚴格審查。
黃建賓表示，風電業者規劃在台東長濱、成功、大武、達仁、太麻里的海岸線，設置將近60座大型風力發電機，目前該計畫已在環境部網站上公告，恐破壞台東絕美海景、衝擊當地生態及原住民部落文化，甚至還可能設在學校附近，低頻噪音與輻射波將影響台東孩子及當地居民。
黃建賓指出，他與台東縣政府已明確表達，「堅決不同意未經共識的風電開發案破壞台東環境」，許多鄉鎮長、民代也表態反對，還有鄉親發起長濱反風電自救會發聲。他先前除找了環境部、經濟部開會，並在立法院質詢時得到經濟部長郭智輝、海委會主委管碧玲允諾，不同意風電開發案破壞台東海岸線。
黃建賓說，台灣有許多綠能開發案，在缺乏溝通下貿然推進，除了破壞環境、影響民眾生活，背後更可能牽扯龐大利益，「如果有任何人想藉風電在台東淘金，結果卻是破壞台東環境，我絕對反對到底，台東人也絕對不同意！」
黃建賓要求卓榮泰，身為中央行政機關的最高首長，必須要求各部會嚴格審查，阻止未經共識的風電開發案破壞台東海岸線。對此卓榮泰允諾，「嚴格審查是必定的」。經濟部次長何晉滄也表示，地方不支持，環評過程也牽涉到敏感地區，經濟部也不會支持。
另外，台東酪梨受今年初受低溫影響，授粉不佳、結果率差，恐怕產量銳減。黃建賓表示，他已多次前往酪梨田會勘，農業部應盡速協助台東酪梨農友，提供天然災害救助。農業部長陳駿季回應，針對台東酪梨災損情形，台東區農業改良場及分署會持續關注，預計5月初可以達到適當判定時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言