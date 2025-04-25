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護理師竟得捕鼠 卓榮泰：責成衛福部盤點非本職工作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳菁徽今天在立法院質詢時，引用台大醫院企業工會醫訊指出，護理師如今除了要照顧病患、安撫家屬，竟還得額外「捕鼠」維護環境衛生，嚴重背離其專業職責。行政院長卓榮泰回應，將責成衛生福利部一個月內盤點全國醫療院所，是否存在護理師從事非本職工作，並檢討相關制度與資源配置，回應第一線醫護人員實際需求。

陳菁徽指出，當前急診醫護人力荒愈發嚴峻，根據統計，近四個月內已有超過1300位護理師離職，其中今年3月更創下自2020年以來的新高紀錄，單月即有548人離職，且護理人員的工作負擔不僅沉重，職務內容也日益荒謬。

陳菁徽表示，行政院曾承諾發放護理師白班津貼，但至今仍未兌現，政府發的卻是「黏鼠板」。她批評，政府對護理人員的待遇與承諾落差甚大，令人失望。

護理師 陳菁徽

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