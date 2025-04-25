快訊

腦部動脈腫瘤變大！許藍方自曝近況 簽下遺囑送醫「緊急動刀」

蔡正元曝日本前高官警告「賴清德出手整肅」 本人發聲抗議了

民眾黨團稱靠核發護照賺錢 外交部斥刻意誤導輿論

中央社／ 台北25日電

民眾黨團今天指出，外交部從2019年到2024年靠核發護照進帳近新台幣130億元，平均發出1本護照可賺765元。外交部回應，護照規費收入已低於製作成本，對於民眾黨團仍刻意誤導輿論，企圖抹黑政府賺取收益，仍盼民眾黨回歸理性政策討論。

台灣民眾黨立法院黨團今天指出，外交部從2019年到2024年靠核發護照進帳近130億元，平均每年收取超過20億元規費，例如2019年核發177.7萬本護照，收入22億5000萬餘元，扣掉成本後淨賺13億餘元，平均發出1本護照可賺765元。

外交部晚間指出，護照規費1300元是2012年經立法院決議後開始實施，已10餘年未曾調整。多年來國際原物料及人力成本均已飆漲，2025年1本護照的印製總成本約為1646.98元，若扣掉民眾繳交的1300元規費，實仍不足近350元，且規費收入屬國庫，「並非外交部收益」，稱之為「賺錢」是刻意混淆視聽、誘導民眾，實有所不妥。

外交部表示，民眾辦理護照，所收取的規費均依「規費法」依法辦理。其成本除「空白護照印製成本」加上「防偽膠膜」外，尚包括晶片、處理人力、辦事處水電、郵資費用等。

外交部說明，政府預算依「預算法」，收入與支出各自獨立，規費收入不會由外交部專屬使用，因此申辦護照繳交的1300元規費，會列入政府歲入繳交國庫。而採購護照屬支出項目，外交部要編列預算經立法院同意，始能辦理相關採購。

外交部表示，因此預算一旦被刪除，就會影響護照採購的數量，如果護照採購數量不足，即使支付規費，民眾也無法及時申換護照。

台灣民眾黨 外交部 護照

延伸閱讀

美中貿易談判進行中？美方稱已通過電話 陸外交部再打臉：混淆視聽

林佳龍稱護照存量吃緊 民眾黨團：搞飢餓行銷？

卓榮泰盼下周拜會 民眾黨團：確實有諸多疑義想就教

2025年瀨戶內國際藝術祭怎麼玩？舉辦日期地點、門票、交通資訊及作品看點一次告訴你～(下)

相關新聞

曝日本前高官警告賴清德出手整肅 蔡正元遭裁定戴電子腳鐐

國民黨前立委蔡正元今日表示，有位日本前高官曾警告他，賴清德總統要整他、前立委郭正亮和國民黨立院黨團總召傅崐萁，他不知道賴...

綠議員問支持誰選國民黨主席？ 侯友宜回這7字

苗栗縣長鍾東錦日前針對國民黨主席改選議題指出，大多數藍營縣市首長，都希望台中市長盧秀燕挺身而出選黨主席。新北市長侯友宜今...

賴總統：國際環境充滿不確定 全社會防衛韌性是基本功

賴清德總統今天出席國家政務研究班及高階領導研究班聯合開訓典禮時表示，國際環境已發生巨大的改變，充滿不確定性與不可預測性；...

林佳龍稱護照存量吃緊 民眾黨團：搞飢餓行銷？

外交部長林佳龍日前在立院備詢時表示，由於預算遭刪凍，估計10月恐怕就無法再印製護照。民眾黨立院黨團今表示，赫然發現，外交...

谷立言與吳釗燮會面 盼攜手讓台美更安全強大與繁榮

美國在台協會處長谷立言今天和國安會秘書長吳釗燮會面，討論美國對台灣長久以來的堅定承諾，以及能促進台灣的韌性、安全與連結的...

「安倍晉三接班人」高市早苗訪台 將見賴清德、蔡英文

外交部證實，日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗率團將於4月27日至29日訪台，團員包括黃川田仁志眾議員、尾崎正直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。