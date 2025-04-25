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逢甲大學女老師遭爆課堂宣傳大罷免 學生傻眼、校方認了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
逢甲大學黃姓女教師遭爆料，在課堂上呼籲學生參與大罷免連署。圖／翻攝自「政客爽」臉書粉專
逢甲大學黃姓女教師遭爆料，在課堂上呼籲學生參與大罷免連署。圖／翻攝自「政客爽」臉書粉專

全台大罷免如火如荼進行，今傳出逢甲大學黃姓女教師遭爆料，在課堂上呼籲學生參與大罷免連署，還說「趕快去花蓮…差1000分而已」。逢甲大學聲明表示，本案屬教師個人行為，違反教育中立原則，校方啟動調查，並依相關規定處理。

「政客爽」臉書粉專PO出影片，影片中女教師在課堂上說，「花蓮有在收連署書…差1000分而已」，後又說「那個人太可惡了，把台灣憲政法庭、大法官那個平台都沒辦法動，最可惡的是要把台灣賣掉」等語，要花蓮的同學趕快幫忙一下。

影片曝光後，引起網友熱議「直接投訴教育部」、「還有那麼多人被洗腦，相信這個造謠，造謠者都出來道歉了」、「直接公布這位所謂的老師…」

隨後「政客爽」PO出，「逢甲大學認了，女老師在課堂宣傳大罷免」，並表示，政治帶進校園，這已經不是綠營的第一次了。

繼台中某私立高中考卷要學生回答「藍白有多壞」後，再度發生大學老師公然造謠、宣傳大罷免。真的是糟糕透頂，4月26日凱道請大家站出來，還給我們一個正常的民主國家。

逢甲大學聲明，依據教育基本法第6條規定：「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」

一、 本校秉持教育基本法規定，致力維護教育中立與學術自由。任何涉及政治動員、倡議特定立場之行為，均不代表學校立場。

二、 本案屬教師個人行為，同時違反學校所恪遵之教育中立原則。針對此一事件，本校已啟動調查程序，將根據調查結果，依相關規定處理。

逢甲大學一向重視學生的學習權益與獨立思辨能力，並期許全體師生恪守法規與教育中立原則。

逢甲大學黃姓女教師遭爆在課堂呼籲學生參與大罷免連署，校方聲明純屬教師個人行為。圖／逢甲大學提供
逢甲大學黃姓女教師遭爆在課堂呼籲學生參與大罷免連署，校方聲明純屬教師個人行為。圖／逢甲大學提供

教師 罷免 逢甲大學

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