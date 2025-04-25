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立院司委會下週排3天周萬來報告 莊瑞雄：有公益性

中央社／ 台北25日電

立法院司法及法制委員會下週輪值召委為民進黨立委莊瑞雄，委員會3天的議程，全安排立法院秘書長周萬來進行專題報告，引發討論。莊瑞雄今天受訪說，專題報告的題目有其公益性及重要性，且社會關注，可受各界公評。

另一位立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲受訪表示，排案是召委的職權，予以尊重，但莊瑞雄排這樣的議程，很明顯就是要羞辱周萬來。

立法院司法及法制委員會下週議程下午公布，4月28日邀請周萬來列席就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」進行專題報告並備質詢；4月30日邀請周萬來等人列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告並備質詢。

此外，立法院司法及法制委員會5月1日的議程，則是邀請周萬來等人列席就「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢。

針對立法院司法及法制委員會下週議程，連邀請周萬來進行專題報告，莊瑞雄受訪表示，這些議題都有其公益性與重要性，也是社會各界想要了解的議題，可受公評。

莊瑞雄舉例，立法院現址多年來面臨空間不敷使用、建物老舊、違章雜陳等問題，國會議事空間的運用跟院區治理規劃等遷（改）建議題，討論多年，而當立委就資安、國安議題，不斷要求行政部門，立法院是最高民意機關，當然不能自外於其他行政機關。

莊瑞雄說，再者，立法院會3月25日會議的適法性廣為社會討論，民進黨團一再主張當天是違法會議，因為會議結束後，藍白立委晚上又偷偷跑回開會，而周萬來號稱是立法院活字典，立委們可以問問看，也希望立法院保持超然立場，不要選邊站。

至於是否擔心安排這些議程被解讀為政治攻防，莊瑞雄說，立法院所有的議題都有其政治性，大家就算黨派不同，也可以說明看法，而且這些議題對各政黨來說也像平常吃飯一樣，一切見招拆招。

周萬來 立法院 莊瑞雄

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