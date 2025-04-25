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駐斐濟代表駁中國主張 強調台灣擁有主權地位

中央社／ 台北25日電

斐濟媒體「杜瓦塔」（Duavata News）今天報導，台灣駐斐濟代表周進發近日公開反駁中國駐斐濟大使有關台灣地位的說法，重申台灣為主權獨立國家。

報導指出，中國駐斐濟大使周劍近期主張台灣是中國的一部分，並透過經貿手段在太平洋島國施加壓力，試圖削弱台灣的國際空間。

對此，周進發明確駁斥中國說法。他指出，台灣擁有民主選舉產生的政府、獨立的憲法、軍隊、邊界與貨幣，具備國際法上主權國家的所有要素。

周進發強調，台灣從未受中華人民共和國統治，兩岸互不隸屬，台灣人民壓倒性支持維持現有政治體制，反對併入中國。

針對中國援引1971年聯合國大會第2758號決議作為對台主權依據，周進發指出，該決議僅處理「中國在聯合國代表權」問題，並未涉及台灣主權或國際地位的認定。他批評中方將該決議作為統一台灣的法律基礎，是曲解國際法與歷史事實。

周進發指出，當年投票支持2758號決議的多數國家曾明確表示，支持該決議並不表示認同中國對台灣的主權主張。

「杜瓦塔」報導，儘管中國在太平洋地區施加外交與經濟壓力，台灣仍積極與各國發展雙邊合作，在農業、醫療、教育及人道援助等領域持續投入，展現獨立行動的能力。

周進發表示，台灣將持續與斐濟及其他太平洋地區國家深化合作，共同維護區域和平穩定，反對任何形式的外交打壓與虛假敘事。

2758號決議 主權 斐濟

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