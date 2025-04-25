綠議員問支持誰選國民黨主席？ 侯友宜回這7字

苗栗縣長鍾東錦日前針對國民黨主席改選議題指出，大多數藍營縣市首長，都希望台中市長盧秀燕挺身而出選黨主席。新北市長侯友宜今到新北市議會施政報告，被民進黨議員戴瑋姍問未來主席人選支持誰，他表示，應回歸市政問題。

戴瑋姍表示，近期討論國民黨主席人選，有人挺盧秀燕應該選，還提到新北議長蔣根煌日前受訪說，「大家在聊天過程，都認為可以換人做做看」，侯說，不要栽贓給議長，議長沒有這樣說，戴瑋姍回應，新聞報導都有寫，蔣根煌表示，今天是針對市政議題。

戴瑋姍接著說，如果要換成做做看，除了現任主席朱立倫、盧秀燕都是可能人選，那市長要支持誰？這些都是熱門人選，還是會去參與黨主席選舉。侯友宜表示，回歸市政議題，他努力把市長做好。