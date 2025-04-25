快訊

美中貿易談判進行中？川普脫口「今早已開會」 陸外交部再打臉

台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

「一生清白」樁腳揭1點批汙辱 黃呂錦茹嘆早預料逃不過綠追殺

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員問支持誰選國民黨主席？ 侯友宜回這7字

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今到新北市議會施政報告，被民進黨議員戴瑋姍問未來主席人選是誰，他表示，應回歸市政問題。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到新北市議會施政報告，被民進黨議員戴瑋姍問未來主席人選是誰，他表示，應回歸市政問題。記者江婉儀／攝影

苗栗縣長鍾東錦日前針對國民黨主席改選議題指出，大多數藍營縣市首長，都希望台中市長盧秀燕挺身而出選黨主席。新北市長侯友宜今到新北市議會施政報告，被民進黨議員戴瑋姍問未來主席人選支持誰，他表示，應回歸市政問題。

戴瑋姍表示，近期討論國民黨主席人選，有人挺盧秀燕應該選，還提到新北議長蔣根煌日前受訪說，「大家在聊天過程，都認為可以換人做做看」，侯說，不要栽贓給議長，議長沒有這樣說，戴瑋姍回應，新聞報導都有寫，蔣根煌表示，今天是針對市政議題。

戴瑋姍接著說，如果要換成做做看，除了現任主席朱立倫、盧秀燕都是可能人選，那市長要支持誰？這些都是熱門人選，還是會去參與黨主席選舉。侯友宜表示，回歸市政議題，他努力把市長做好。

戴瑋姍 盧秀燕

延伸閱讀

三協成餅舖遭查水表？新北市長侯友宜：造謠詆毀同仁他不接受

影／黃呂錦茹遭收押禁見 侯友宜反應曝光

三協成餅店支持罷綠被罰20萬？ 侯友宜批造謠一張嘴：沒有這回事

耗資近30億新北市美術館今開館 侯友宜：打造城市文化新地標

相關新聞

綠議員問支持誰選國民黨主席？ 侯友宜回這7字

苗栗縣長鍾東錦日前針對國民黨主席改選議題指出，大多數藍營縣市首長，都希望台中市長盧秀燕挺身而出選黨主席。新北市長侯友宜今...

賴總統：國際環境充滿不確定 全社會防衛韌性是基本功

賴清德總統今天出席國家政務研究班及高階領導研究班聯合開訓典禮時表示，國際環境已發生巨大的改變，充滿不確定性與不可預測性；...

林佳龍稱護照存量吃緊 民眾黨團：搞飢餓行銷？

外交部長林佳龍日前在立院備詢時表示，由於預算遭刪凍，估計10月恐怕就無法再印製護照。民眾黨立院黨團今表示，赫然發現，外交...

谷立言與吳釗燮會面 盼攜手讓台美更安全強大與繁榮

美國在台協會處長谷立言今天和國安會秘書長吳釗燮會面，討論美國對台灣長久以來的堅定承諾，以及能促進台灣的韌性、安全與連結的...

「安倍晉三接班人」高市早苗訪台 將見賴清德、蔡英文

外交部證實，日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗率團將於4月27日至29日訪台，團員包括黃川田仁志眾議員、尾崎正直...

賴總統「獨裁未滿」 但台灣的民主正走向失敗

國民黨號召發起的「反綠共、戰獨裁」集會活動將於明天（4月26日）登場，究竟會有多少民眾嚮應號召自發前往，政界看法不一，不過，綠營已在流傳一種說法，就算人數很多，但多是被台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等藍營縣市首長動員來的，不足為懼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。