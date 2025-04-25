賴總統：國際環境充滿不確定 全社會防衛韌性是基本功

賴清德總統今天出席國家政務研究班及高階領導研究班聯合開訓典禮時表示，國際環境已發生巨大的改變，充滿不確定性與不可預測性；做好全社會防衛韌性的工作，就是重要的基本功，唯有提升台灣國防、民生、災防、民主的韌性，才能應對各種威脅與挑戰。

賴總統致詞時表示，當前世界面臨許多挑戰，無論是威權主義擴張的威脅，還是AI科技日新月異、淨零轉型、人口高齡化的衝擊，都需要政府與民間協力合作，以宏觀思維、跨域治理及全球性的領導視野，才能將世界的挑戰，轉化為台灣未來發展的機會。

賴總統對受訓的公務員提出四點期許，第一，希望未來能成為政府建構全社會防衛韌性的骨幹。賴總統說，國際環境已經發生巨大的改變，不但影響了我們的生活，且充滿不確定性與不可預測性。面對改變，只要做好準備，不但可以度過難關，甚至能在未來的國際競爭中，讓台灣站穩關鍵位置，躋身全球核心國家之列。

賴總統說，做好全社會防衛韌性的工作，就是重要的基本功。唯有提升台灣國防、民生、災防、民主的韌性，確保在任何情況下，台灣社會都能正常運作，才能應對各種威脅與挑戰。

第二，賴總統希望公務員擔當推動數位轉型、智慧國家的重要推手。他表示，推動數位轉型、打造智慧國家，是讓台灣脫胎換骨的全面性變革，絕非單一部會的任務，需要跨部會、跨領域的共同努力，政府AI化才能竟其全功。

賴總統說，第三，希望一起大步邁向2050淨零轉型。昨天他召開「國家氣候變遷對策委員會」第四次會議，會議上討論因應變局，台灣如何掌握綠色轉型契機。特別是貿易戰、關稅戰當前，許多產業因為經營的不確定性提高，對減碳、ESG轉趨觀望。他要告訴大家，行政團隊會持續掌握情勢，滾動式地調整策略，一定會做產業後盾。

賴總統也期許公務員，一起落實「健康台灣」的願景。他表示，健康是基本人權，也是普世價值，任何政策都不應該違背健康的價值，「各位未來在擬訂政策時，一定要將促進人民健康的因素納入考量」。