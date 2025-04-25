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林佳龍稱護照存量吃緊 民眾黨團：搞飢餓行銷？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
外交部長林佳龍日前在立院備詢時表示，由於預算遭刪凍，估計10月恐怕就無法再印製護照。示意圖。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍日前在立院備詢時表示，由於預算遭刪凍，估計10月恐怕就無法再印製護照。示意圖。圖／聯合報系資料照片

外交部長林佳龍日前在立院備詢時表示，由於預算遭刪凍，估計10月恐怕就無法再印製護照。民眾黨立院黨團今表示，赫然發現，外交部光靠賣護照，從2019年到2024年就進帳快130億，平均一年從人民身上賺走20多億，平均發出一本護照可賺765元，外交部金雞母當之無愧。

民眾黨團表示，人民辦護照，14歲以下一本要900元、14歲以上1300元，提早9天取件的急件2200元，還要花好幾個小時去排隊，早已民怨沖天，如今林佳龍一哭窮，才赫然發現，外交部光靠賣護照，從2019年到2024年就進帳快130億，平均一年就從人民身上賺走20多億。

民眾黨團指出，2019年核發177.7萬本護照、收入22億5千多萬，扣掉採購、印刷與其他行政成本，光一年就賺了13億多，平均發出一本護照可賺765元，外交部金雞母當之無愧。

民眾黨團表示，根據向外交部索資得到的資料顯示，2020年至2022年因受疫情影響，護照採購數多出實際核發數，還有高達120萬本庫存；2023年至2024年疫後報復性出國潮，出現辦護照高峰期，核發量大於採購量，但以外交部提供數字算來，截至目前為止，就算採購量分批入庫，至少還是有50萬本以上庫存，加上今年採購的180萬本，絕對綽綽有餘。

「到底林佳龍說10月後可能沒護照，是怎麼算的？」民眾黨團質疑，還是外交部長要拚業績，搞飢餓行銷，為了刺激銷量，才親上火線利用備詢時間要人民「要辦要快！」既然每年護照印製的數量幾乎都高於核發量，疫後大量補辦護照的高峰期也已過，核發數字恢復平穩，庫存更超過50萬本，就代表林佳龍所稱業務費被統刪10%、不能印製導致護照短缺根本假議題

民眾黨團說，「到底是林佳龍部長說謊，還是外交部回覆台灣民眾黨立法院黨團的資料是假的？」如果部長沒說謊，那160萬本護照庫存、等同數十億的公帑，「到底又是被誰A走了？」

台灣民眾黨 外交部 護照

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