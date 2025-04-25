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否認月薪40萬吃補當吃苦 卓榮泰：我跟韓國瑜都沒有

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
美國對台祭出32%對等關稅，國民黨立委葛如鈞質疑行政院網站對美談判單位標示不清，質疑行政院長卓榮泰月薪40萬，是不是「吃補當吃苦」？卓榮泰答詢時表示，他跟立法院長韓國瑜的月薪都沒有40萬，而是不到30萬。記者許正宏／攝影
美國對台祭出32%對等關稅，國民黨立委葛如鈞質疑行政院網站對美談判單位標示不清，質疑行政院長卓榮泰月薪40萬，是不是「吃補當吃苦」？卓榮泰答詢時表示，他跟立法院長韓國瑜的月薪都沒有40萬，而是不到30萬。記者許正宏／攝影

美國對台祭出32%對等關稅，國民黨立委葛如鈞質疑行政院網站對美談判單位標示不清，質疑行政院長卓榮泰月薪40萬，是不是「吃補當吃苦」？卓榮泰答詢時表示，他跟立法院長韓國瑜的月薪都沒有40萬，而是不到30萬。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。葛如鈞關注美國關稅議題，指卓榮泰在媒體上提到台美談判有幾個單位，包括行政院經濟外交工作小組、台美經貿工作小組、經貿談判辦公室，結果行政院網站上只有經貿談判辦公室，白宮、外國友邦會不會搞不清楚？要找誰談判？

卓榮泰回應，非常清楚，對外談判當然是談判辦公室，經濟外交工作小組、台美經貿工作小組是任務標組，沒有牽動到任何的人事經費，也沒有辦公室，且每次經濟發展委員會通過之後，都會向外發布。

葛如鈞質疑，如果沒有清楚透明的資訊，別人會搞不清楚狀況。卓榮泰回嗆，你把三個列在一起才不清楚。

葛如鈞批評，卓榮泰月薪高達40萬，手握高級文官組成的組織，是不是吃補當吃苦，告訴全國上下，美國對台課徵32%關稅，你們嚇到昏倒。

卓榮泰說，他跟韓國瑜月薪都沒有40萬。葛如鈞追問，月薪不是40萬，是多少？不能講嗎？還是有黑薪水？卓榮泰一開始脫口說29萬，隨後改口說，每個月是20幾萬不到30萬。隨後，葛如鈞說，如果他誤會了，他道歉。

葛如鈞也詢問，如果GDP下降，關稅又談不下來，甚至不能比日本、南韓還要低的話，是否願意負起政治責任下台？卓榮泰說，他現在的工作就是盡量把談判的內容備好，讓團隊士氣很高，而不是打擊士氣，能夠視訊會議就已經是一個開始了。

葛如鈞追問，下一次談判什麼時候？卓榮泰說，現在不能告訴你，在可以告訴你的時候才告訴你。

另外，葛如鈞指出，歷年特別預算都有一個很明確的編列理由，但現在卓內閣提出的特別條例，卻是用單一特別條例，把所有的事情混在一起，然後要人民掏出4100億元，前往未見。

葛如鈞接著詢問，美國對台實施對等關稅跟國土韌性有什麼關係，這次特別條例匡列的4100億元中，有高達1500億元是要拿來強化國土韌性，但很多內容卻不清楚，他認為行政院應該要提出更具體的方向，不能這樣強行打包，他一定會嚴格監督。

卓榮泰表示，強化國土安全韌性包括海委會很多的情偵監工作，未來要打擊洗產地、違規轉運等，都需要加強這方面的能力；所謂特別條例就是當國家遇到重大變化時，政府根據國際情勢所提出的，提出特別條例後，如果經立法院通過，未來會提出特別預算，其中就會清楚詳列各項的內容，歷年特別條例都是如此。

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