影／最早有黨部幹部被羈押 南市藍營動員30輛遊覽車上凱道

國民黨發起426上凱達格蘭大道「反綠共，戰獨裁、站出來」活動，國民黨台南市議會黨團也會動員群眾北上，預計動員30輛遊覽車，每車約40人，表達民主的不同聲音。

台南地檢署偵辦民進黨籍台南市立法委員林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等情資，國民黨台南市黨部莊姓副主委及劉姓黨部人員2人被法院聲請羈押禁見，也開始全台各地黨部被查辦風聲鶴唳。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，現在各地方黨部幹部被聲押，雖然大家對選罷法、偽造文書、個資保護意見不合，在野黨有發聲的義務，也提醒執政黨在族群融合和政黨和諧上，不要聲押各政黨的重要幹部。

蔡育輝說，不反對依法偵辦，但趕快是依選罷法或偽造文書也好趕快起訴，但不要在小事情上就聲押，有藉機打壓在野黨連署罷免執政黨的立委的觀感，以往經驗連署很多偽造文書，但是這麼小的事要辦可以，可是在野黨的立場，過去民主政治的例子裡面很少聲押的，呼籲執政黨把這些幹部放回來，就依照程序起訴偵辦起訴，這樣族群比較融合，。

蔡育輝表示，動員主要透過網路平台公開報名，民眾不用繳費，也有提供午、晚餐。「很久沒有這樣的動員了，對許多支持者來說感覺新鮮。」