黃國昌爆安控國家隊變大陸貼牌隊 卓榮泰：兩周給答案

民眾黨立委黃國昌今在立院質詢時爆「安控國家隊」涉洗產地，從中國大陸進口監視器改標MIT，國防部軍事要塞、關鍵基礎設施全面淪陷，要求全面清查。行政院長卓榮泰表示，兩周會給答案。至於黃國昌要求追回前瞻計畫補貼，卓說，會檢討做必要處分。

立法院院會持續進行行政院長卓榮泰施政報告，黃國昌質詢，政府聲稱要MIT，看到的卻是拿納稅人的錢投資的聯合再生，扶植本土太陽能產業，「結果在做的事情卻是幫中國賣太陽能電池，行政院了解的結果是什麼？台灣國家隊變成中國貼牌隊。」

國發會副主委高仙桂表示，已經請聯合再生具結，不會再有這樣的行為，善盡督導責任。卓榮泰接著說，不可以容忍，未來在國際貿易秩序重整過程中，洗產地貼標籤的狀況、尤其產品含中國成分，在美國市場會遭到很大阻礙，必須做自我管理，過去如果有這樣的行為，已經要求嚴查，若抵觸法律的話會依法執行，會嚴格要求。

黃國昌指出，行政院前副院長鄭文燦好朋友成立安控國家隊，當時招牌說要為台灣的資通訊產品把關，所有產品已經運用在台電、台鐵、桃園機場，都是關鍵基礎設施，「結果安控國家隊淪為笑話，從中國進口監視器改標MIT，絕對不是院長所講的MIT就是MIT，這是中國貼牌貨，國防部軍事要塞、關鍵基礎設施，全面淪陷」。

經濟部次長何晉滄、高仙桂均說，回去再了解一下。黃國昌怒批，卓榮泰旁邊的行政團隊螺絲掉滿地，這些都是公開資訊，早就該嚴查，「有多少關鍵基礎設施還在用中國貼牌貨？依法裁罰了嗎？看來是沒有罰，政府非常會做大內宣，結果政府螺絲掉滿地，這些東西可以放在關鍵基礎設施？」

針對黃國昌問全面清查時間及要求追回政府補助，卓榮泰說，兩個星期可以給答案，會檢視過去申請補助的程序，若有違法地方，會檢討做必要處分。