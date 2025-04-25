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高市早苗率團訪台 將晉見賴總統、拜會蔡英文

中央社／ 台北25日電

外交部今天指出，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員率團於27至29日訪台，訪問團成員將參與「台灣安倍晉三之友會」舉辦的活動，同時也將晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文等人，針對台日關係、區域情勢及經濟安全等議題交換意見。

外交部指出，訪問團成員包括眾議員黃川田仁志、眾議員尾崎正直、參議員佐藤啓等共6人，外交部對高市早苗一行訪台交流表達誠摯歡迎，訪團亦將拜會立法院長韓國瑜、跨黨派立法委員、外交部長林佳龍及台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人。

外交部說明，高市早苗歷任經濟安全保障擔當大臣、總務大臣及自民黨政務調查會長等黨政要職，熟稔國安及經濟事務。在當前全球面臨美中經貿衝突升溫及供應鏈重組的嚴峻情勢下，高市早苗此次組團訪台除彰顯一貫堅定挺台立場外，亦有助提升台日在印太第一島鏈防衛安全連結及強化全球民主陣營「非紅供應鏈」的韌性，並進一步深化台灣與日本在各領域的實質合作。

此外，印太戰略智庫近期也宣布，將於28日下午舉行「2025國際政經論壇」，將邀請高市早苗、立委王定宇、總體經濟專家吳嘉隆等人主講，由印太戰略智庫執行長矢板明夫主持，主講內容為台日未來合作展望等領域。

台日關係 外交部

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