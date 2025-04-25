台灣通膨低主要是核心物價沒漲 賴清德：我們總要回補人家

賴清德總統今天到台南市安平產業園區參加業界座談會，宣示政府面對美國關稅政策，和美國談判時會確保國家利益，保護台灣各行各業持續發展，「不會犧牲農漁業，也會保護中小微型企業。」

賴總統重申政府會全力以赴、嚴肅面對關稅問題，希望透過「五大方法」和美國談判，比照美國、加拿大、墨西哥關稅協定「從零關稅談起」。不過並沒有說明台灣如何能夠比照美加墨關稅協定、和美國談判。

賴總統表示，台灣願對美國進行採購，台灣現在經濟實力是夠的，也願意到美國投資，幫助美國再工業化，「台灣也有實力、成就川普總統將美國打造為世界人工智慧中心，台灣絕對可以扮演關鍵角色。」

美國不只要求台灣，而是要求貿易夥伴做好先進科技產品出口管制、低價傾銷、洗產地等問題。台灣和美國談判，希望確保國家利益，保護台灣各行各業發展空間，不會犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業工作。

他說，台灣產業有韌性，很多產業上、中、下游生態鏈相當完整。台灣對外貿易中，23.4%銷往美國，其他銷往美國以外市場，大家團結好好面對，一定可以解決。

川普總統上任後關稅不離口，總統府、行政院嚴陣以待，持續關注關稅政策發展，盤點、沙盤推演，低推估、高推估，行政院也第一時間提出照顧計畫。

對於台電漲價問題，他說，業界通常有降低成本心聲，希望電價不要漲。台電在新冠疫情期間接受政府要求未調漲，穩定物價，當時日本、韓國、歐盟、美國通膨指數百分之九點多，台灣才百分之三點多，今年可望在百分之二以下，主因是核心物價沒有調漲，「我們總要回補人家」。