快訊

無照駕駛仍上路？ 時力點名藍委的他違規慣犯「被開罰超過300次」

蒙古顛覆世界史！元代中國開啟「歐亞大交流時代」

高雄托嬰中心「換負責人又冒用保母證」再傳虐多嬰！ 社會局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣通膨低主要是核心物價沒漲 賴清德：我們總要回補人家

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
賴總統業界座談，宣示政府不會犧牲農漁業，會保護中小微型企業。記者周宗禎／攝影
賴總統業界座談，宣示政府不會犧牲農漁業，會保護中小微型企業。記者周宗禎／攝影

賴清德總統今天到台南市安平產業園區參加業界座談會，宣示政府面對美國關稅政策，和美國談判時會確保國家利益，保護台灣各行各業持續發展，「不會犧牲農漁業，也會保護中小微型企業。」

賴總統重申政府會全力以赴、嚴肅面對關稅問題，希望透過「五大方法」和美國談判，比照美國、加拿大、墨西哥關稅協定「從零關稅談起」。不過並沒有說明台灣如何能夠比照美加墨關稅協定、和美國談判。

賴總統表示，台灣願對美國進行採購，台灣現在經濟實力是夠的，也願意到美國投資，幫助美國再工業化，「台灣也有實力、成就川普總統將美國打造為世界人工智慧中心，台灣絕對可以扮演關鍵角色。」

美國不只要求台灣，而是要求貿易夥伴做好先進科技產品出口管制、低價傾銷、洗產地等問題。台灣和美國談判，希望確保國家利益，保護台灣各行各業發展空間，不會犧牲農漁業，也會做好保護中小微型企業工作。

他說，台灣產業有韌性，很多產業上、中、下游生態鏈相當完整。台灣對外貿易中，23.4%銷往美國，其他銷往美國以外市場，大家團結好好面對，一定可以解決。

川普總統上任後關稅不離口，總統府、行政院嚴陣以待，持續關注關稅政策發展，盤點、沙盤推演，低推估、高推估，行政院也第一時間提出照顧計畫。

對於台電漲價問題，他說，業界通常有降低成本心聲，希望電價不要漲。台電在新冠疫情期間接受政府要求未調漲，穩定物價，當時日本、韓國、歐盟、美國通膨指數百分之九點多，台灣才百分之三點多，今年可望在百分之二以下，主因是核心物價沒有調漲，「我們總要回補人家」。

台南市長黃偉哲表示，美國關稅政策持續改變，局勢是浮動的，政府計畫性面對因應，其中台電補助是很重要的，若台電支撐不了，國家會受影響。台南市汽車零組件、螺絲扣件、蘭花及台灣鯛等銷美占比高，中央與地方會全力支持業界度過難關。

賴總統業界座談，宣示政府不會犧牲農漁業，會保護中小微型企業。記者周宗禎／攝影
賴總統業界座談，宣示政府不會犧牲農漁業，會保護中小微型企業。記者周宗禎／攝影
賴總統業界座談，宣示政府不會犧牲農漁業，會保護中小微型企業。記者周宗禎／攝影
賴總統業界座談，宣示政府不會犧牲農漁業，會保護中小微型企業。記者周宗禎／攝影
賴總統業界座談，宣示政府不會犧牲農漁業，會保護中小微型企業。記者周宗禎／攝影
賴總統業界座談，宣示政府不會犧牲農漁業，會保護中小微型企業。記者周宗禎／攝影

台電 美國

延伸閱讀

影／賴清德台南業界座談喊話：支持補貼台電1千億就不漲電價

國民黨周六上凱道 他指盧秀燕1訴求比朱立倫更有「重回執政」企圖心

影／陳建仁搭機前往梵諦岡 盼方濟各安息主懷永享榮福

國民黨426上凱道 他指遊行若未達這人數「罷免賴清德只是嘴砲」

相關新聞

台灣通膨低主要是核心物價沒漲 賴清德：我們總要回補人家

賴清德總統今天到台南市安平產業園區參加業界座談會，宣示政府面對美國關稅政策，和美國談判時會確保國家利益，保護台灣各行各業...

高市早苗率團訪台 將晉見賴總統、拜會蔡英文

外交部今天指出，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員率團於27至29日訪台，訪問團成員將參與「台灣安倍晉三之友會」舉...

黃國昌爆安控國家隊變大陸貼牌隊 卓榮泰：兩周給答案

民眾黨立委黃國昌今在立院質詢時爆「安控國家隊」涉洗產地，從中國大陸進口監視器改標MIT，國防部軍事要塞、關鍵基礎設施全面...

昇銳監視器洗產地引國安疑慮 黃國昌批政府狀況外

美國總統川普日前祭出高額關稅，嚴打中國大陸商品「洗產地」輸往美國，而我國也宣示將杜絕台灣廠商自中國大陸採購商品再「洗產地...

新北議會藍黨團次團成立 資深議員：藍沒各自為政本錢

新北市議會國民黨團昨天成立次團體「新藍圖連線」，引發黨內外議論。資深國民黨議員周勝考直言，新北市升格前金蘭會、北台會次團...

賴清德想過境美國？涉外人士：美方恐盼台灣不要問

美國總統川普總統即將執政百日，賴清德總統也將執政滿一年，賴清德總統會不會選擇在520之後出訪、過境美國，成為美國華府圈討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。