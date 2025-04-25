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影／賴清德台南業界座談喊話：支持補貼台電1千億就不漲電價

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
總統賴清德與台南業界座談前，喊話在野黨支持補貼台電，就能不漲電價。記者周宗禎／攝影
總統賴清德與台南業界座談前，喊話在野黨支持補貼台電，就能不漲電價。記者周宗禎／攝影

賴清德總統今天趁著參加台南產業界座談會，向在野黨喊話：「支持補貼台電一千億，讓電價就不會漲」。他說，業界的心聲普遍是面對關稅，至少不要增加成本，都希望電價不要調漲。

賴總統說，雖然政府之前編列的預算一千億被刪掉，特別預算也被刪掉。現在利用設計剩餘而不是舉債、來補貼台電一千億，希望今年不要漲電價。

接著賴清德話鋒一轉，提到在野黨是希望普發現金，每個人發現金1萬元，「大家想看看、2300萬人，這樣子就要2300億元，2300億要怎麼花、對台灣整體的經濟發展比較有幫助？大家可以想想看」。

賴總統說，政府是希望在這個關鍵時刻，「錢要花在刀口上，讓台電可以繼續經營，然後不要調整電價、跟業界共體時艱」，他問台下的廠商代表「這樣的方向應該是正確的吧？」

賴清德表示，美國總統川普4月3日清晨宣布關稅政策，行政院4日下午就提出因應政策，狀況都有掌握。所以在跟產業界座談後，投入支持的金額有880億增加到930億元。

地主安平工業區廠商協會理事長鄭丞焜表示，希望政府能更扶持傳統產業，因為傳統產業是工業之母。其他工業區業者也很關心工業區廢水廢棄物處理等環保規定、日趨嚴格的減碳要求。

總統賴清德與台南業界座談前，喊話在野黨支持補貼台電，就能不漲電價。記者周宗禎／攝影
總統賴清德與台南業界座談前，喊話在野黨支持補貼台電，就能不漲電價。記者周宗禎／攝影

川普 關稅

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