大法官人事同意權案 立院交全院委員會審查

總統府3月公布7名大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。立法院會今天處理報告事項議程時，在場立委無異議，將此案交全院委員會審查。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

總統府今年3月21日公布7位大法官被提名人時，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，她是現任最高法院法官。當天下午總統提名咨文已送到立法院，咨請立法院行使同意權。

咨文內容指出，司法院大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，針對此大法官人事同意權案，程序委員會意見，擬請院會將此案交全院委員會審查，在場立委並無表達異議，最終將此人事同意權案交全院委員會審查。