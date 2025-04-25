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川普上任百日 學者：台在美區域安全架構占關鍵地位

中央社／ 華盛頓24日專電

美國總統川普重返白宮執政將滿百日，學者今天分析，川普政府將中國視為美國在全球的最大戰略競爭者，在此概念下，台灣在美國區域安全架構中占據關鍵地位，也是區域和全球供應鏈的重要一環。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Centerfor Asian Studies）今天舉辦「首個百日：川普2.0時代與美台、兩岸關係新動態」（The First 100 Days:Trump 2.0 and New Dynamics in U.S.-Taiwan and Cross-Strait Relations）座談會，邀請專家、學者出席與談。

與會者之一、任教於喬治華盛頓大學的學者戴維忠（John Tai）表示，回顧川普重返執政百日，有2項非常重要的發展，包括美國國務院官網刪除「不支持台獨」的文字，這釋出一個訊號，即美國政府內部，特別是外交體系之中，支持台灣的聲音正在增加。

他說，另一項則是媒體報導五角大廈一份內部備忘錄呼籲要遏制中國奪取台灣，若被證實，這將反映美軍官員越來越普遍的看法，也就是台灣對區域安全至關重要。

戴維忠觀察，有跡象顯示川普政府毫無疑問仍將中國視為美國在全球最大的戰略競爭者，在此概念下，很清楚的是，台灣在美國區域安全架構中占據關鍵地位，也是區域和全球供應鏈重要的一環，且仍是「美中雙邊議程中的核心議題」。

他也指出，川普重返白宮以來，重點放在跨大西洋關係上，特別是烏克蘭問題，設法提出和平計畫終結俄烏戰爭。在這段時間內，台灣並未獲得川普政府最高程度的關注。

另一位與會專家、策略諮詢公司亞洲集團（TheAsia Group）資深副總裁兼地緣政治與傳播總監馬翊庭（Tiffany Ma）則分析，有幾項值得觀察的面向，在未來3年多的時間內應密切關注。

她說，這包括對等關稅談判結果為何，談判之後，對台灣的關稅最後會歸零嗎？還是會維持在某個較高的稅率？若川普和中國國家主席習近平會面，討論關稅或協商某種協議，在川習對話中，「台灣將被如何對待？」習近平勢必會提出台灣議題。

她指出，最後一個觀察點是，美國形容中國是「步步進逼的威脅」（pacing threat），對此將做出什麼改變來因應這類威脅？她相信「時間會告訴我們答案」。

馬翊庭表示，川普執政才過了快100天，整體來說，無論對台灣或區域內其他國家而言，「都充滿不確定性」。

川普 美國

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