美學者：中共正試圖掌握台灣總統維安體系即時資訊

前美國中央情報局（CIA）分析師孟沛德今天指出，中共長期關注台灣憲兵及總統維安體系，也從俄烏戰爭了解領導階層於戰時存續的重要性，再看共軍模擬台灣總統府的訓練，這一切的目的在於即時掌握台灣總統的維安細節。

華府智庫全球台灣研究中心（Global TaiwanInstitute，GTI）今天舉行「強化美台合作，對抗中共意識形態工作與政治戰」座談，3月發布「中共對台灣的秘密行動」報告的中國問題專家孟沛德（PeterMattis）等人與會。

去年有衛星圖資顯示，共軍疑似在內蒙古演習靶場模擬台灣總統府周邊博愛特區景物。孟沛德指出，國家領導人於戰時的存在具重要性，而中共這些行動顯然是刻意安排的操作，目的在於確保他們能夠即時掌握台灣總統的維安細節，令人憂心。

在北京對台灣的網路滲透方面，孟沛德說，中共過去試圖接觸及吸收政府負責人事的官員。著名的案件包括前國安局人事處處長於退休後前往中國。如今中共可以直接入侵掌握大量個資的機構，如地方資料庫、醫院及保險公司等。

他指出，目前已可辨識出一些在美國關鍵基礎設施、關島等地活動的駭客組織現在也活躍於台灣的網路領域，但對於這些駭客組織是否針對台灣政治基礎設施發動攻擊的報導卻不多，同樣令他憂心。

孟沛德表示，網路安全如今的重點不只是防堵入侵，更是建立韌性。他擔心台灣內部對於「中共已經滲透到哪裡」的認知可能不足。「在這種情況下，真正會傷害你的，往往是你不知道的那部分」。

孟沛德也提到中共統戰工作，指出在中國研究台灣的文獻或是國安部署名的文章中可以讀到「台灣對中國的認同正在消逝」的感受，因此北京以推廣「中國性」的認同感因應，並鎖定菁英與政黨層級。

他也示警，中共國安部與解放軍對台滲透的目標及手法持續在擴張，不再只是讓某位退休官員開設出口貿易公司然後給錢，而是透過貸款機構鎖定財務吃緊的軍人。

此外，賭場的算命師也可能被鎖定，成為替中國情報單位辨識目標對象的「中介人」。

孟沛德的公部門職涯始於中央情報局，擔任反情報分析師，期間因卓越分析領導力及對情報社群的貢獻，獲頒傑出表現獎。他也曾於聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」擔任高階研究員，現任華府智庫「詹姆士敦基金會」（The JamestownFoundation）主席。