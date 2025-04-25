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美學者籲冷靜認知中共政治戰心態 正視北京滲透力度

中央社／ 華盛頓24日專電

台灣陸續爆出共諜案，前CIA分析師孟沛德今天表示，台灣因應時須去政治化，冷靜認知中共當前的作為以及任何人都可能成為共諜的事實；中共政治戰的心態在於，「藍諜綠諜白諜，只要能傷害台灣，就是好間諜」。

華府智庫全球台灣研究中心（Global TaiwanInstitute，GTI）今天舉行「強化美台合作，對抗中共意識形態工作與政治戰」座談，3月發布「中共對台灣的秘密行動」報告的中國問題專家孟沛德（PeterMattis）等人與會。

孟沛德開場時強調，對中共而言，對台滲透的計畫具明確政治目的，這代表台灣應處時需「去政治化」，盡量避免將這些事情牽涉到公開政治爭吵中。

他指出，細數這些共諜案例，可見一串曾經替國安單位工作、後來從事情蒐並為對岸效力的人，他們來自不同政黨，包括國民黨及民進黨，也有些人基於某些理由成為共諜。

他說，「國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理，或在立法院工作多年的人士，竟然為中共從事間諜活動」，「我們也必須承認，任何人都有可能成為受害者，任何人都可能做出那樣的選擇，無論他們來自什麼背景」。

吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，已遭收押禁見。前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國數百萬元，提供立院機密，獲新台幣20萬元交保並電子監控。

孟沛德也引述鄧小平「黑貓白貓」的說法，以「藍諜綠諜白諜，只要能傷害台灣，就是好間諜」形容中共政治戰的思維。

他表示，當發現間諜時，別人會問：「怎麼沒早點抓到？」但如果早早揪出，別人又質疑：「那為什麼一開始沒有抓到？」事實上，無論在背景調查或任何程序上，沒有所謂的抓間諜「好時機」。一查下去，也無法完全預測會發現什麼。

面對中共這些政治性強烈的行動，孟沛德建議，台灣必須非常小心處理，嘗試建立一套客觀標準，不論是行為準則及安全程序，讓外界清楚了解何種行為是可接受的、什麼是不可接受，以及將人員從敏感職位移除的規則。

他也提到台灣近日討論的安全審查制度。他指出，這項制度的必要性在於進行常規與持續性的背景查核之外，還能為公職人員的行為設立標準，明定哪些行為不應出現在總統府及國安團隊之中。

孟沛德指出，另須留意數位發展部等機構，這些機構對台灣的國安、主權與制度完整性都有重大影響，但卻未必受到如軍方或國安系統那樣的安全文化與標準所規範。這種「國安意識」需要在整個台灣政府體系內擴散。

孟沛德的公部門職涯始於中央情報局，擔任反情報分析師，期間因卓越分析領導力及對情報社群的貢獻，獲頒傑出表現獎。他也曾於聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」擔任高階研究員，現任國防智庫「詹姆士敦基金會」（The JamestownFoundation）主席。

中共 國安會

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