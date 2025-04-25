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新北議會藍黨團次團成立 資深議員：藍沒各自為政本錢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員周勝考。圖／聯合報系資料照片
新北市議員周勝考。圖／聯合報系資料照片

新北市議會國民黨團昨天成立次團體「新藍圖連線」，引發黨內外議論。資深國民黨議員周勝考直言，新北市升格前金蘭會、北台會次團體，經過多人努力才回歸黨團，他直言，不要以為國民黨永遠可以在新北市執政，唯有團結才有可能長久執政「如果認為這個黨對不起你，就不要留戀了，不要等到黨中央出面處理吧！」

周勝考說，昨天開議民進黨議員說本黨有次團是不是已經開始搞分裂，14年前新北市升格前有金蘭會、北台會兩個次團各自競爭，後來民進黨席次日漸增加，國民黨團沒有各自為政本錢，在當時朱立倫市長、議長陳幸進折衝，才回歸黨團運作。

周勝考說，升格那年朱市長來黨團拜會，擔任書記長的他也認為要回歸黨團運作團結國民黨才能繼續在新北市執政，並制定黨團組織暨運作規則並執行，開始弱化次團至今，讓黨團議員團結一致，才能確保執政。

周勝考說，媒體說黨團有2個太陽，現任書記長王威元王還很客氣說沒有，民進黨也大腦反射說本黨團已經分裂，縱然當事人都說沒有，但是新聞一出來支持者會相信嗎？好不容易打破次團14年，現在又要把黨團虛級化，這是走回頭路，黨團每位議員有權利也有義務，不像次團沒有獎懲，合則聚不合則散。

周勝考說，也因為全體黨團議員的凝聚才能對抗民進黨，次團不會永久，只有黨才會。因為沒有人一輩子都當民意代表，成立次團是要成就小我還是大我，值得深思。

周勝考直言，黨有黨規，家有家法，成立次團前有否告訴議長、副議長、市長、書記長，這麼巧在議會開議這一天新聞發佈，還有定裝照，想必籌備很久了，他直言，反正他也只是7屆議員，也沒頭銜反正也不重要，也是看報紙才知道，所以才會被外界解讀自立山頭。

「事先都不用溝通？」周勝考說，不要以為國民黨永遠可以在新北市執政，唯有團結才有可能長久執政。如果認為這個黨對不起你，就不要留戀了，不要等到黨中央出面處理吧。

周勝考說，本黨團內不能有次團，黨章有明文規定。以黨團為中心，黨籍議員參加黨團必須遵守黨章。如有問政理念相同者只能聯誼性質不能自己有決策，如有意見必須向黨團提議由黨團名譽對外一致發言表達。

國民黨 議員

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