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世盟理事長曾永權參加聯合國NGO跨國視訊會議

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
世盟理事長曾永權參加跨國視訊會議，探討化解中東以巴衝突。對於教宗方濟各辭世，曾永權在視訊會議表達哀悼。照片來源/世盟
世盟理事長曾永權參加跨國視訊會議，探討化解中東以巴衝突。對於教宗方濟各辭世，曾永權在視訊會議表達哀悼。照片來源/世盟

世盟理事長曾永權今天凌晨參加跨國視訊會議，探討化解中東以巴衝突。對於教宗方濟各辭世，曾永權在視訊會議表達哀悼，他說，教宗的慈愛、謙卑與堅定信念，開明與包容態度，使人了解方濟格不僅是宗教領袖，更是和平與希望的象徵。以巴衝突及俄烏戰爭未解之際，教宗辭世，世界痛失一位堅持信仰和平之道的宗教領袖。

台北時間2025年4月25日凌晨1時，曾永權與世盟秘書長劉廣平，透過視訊會議方式，參加聯合國經社理事會（UN/ECOSOC）所屬NGO組織「跨國價值觀、信仰觀點與全球治理工作小組」的會議。這項會議探討「聯邦主義、信仰與以巴衝突」，以及「聯邦論壇」近期發表的「以巴衝突的新聯邦主義範式」，討論國際法相關宗教信仰傳統和平、公義與聯邦主義的原則。

這場會議是由許德（Rebecca Shoot〉及魏爾（Alyn Ware）主持，耶路撒冷前副市長茱爾（Naomi Tsur）、以色列「希望和平之路」組織主席桑德斯（Phil Saunders）、 學者巴柏努（Elias Nasri Babounu），以及「亞伯拉罕聯邦: 以巴衝突的解方」作者歐茲（Rabbi Yoel Oz）等擔任主講人。

世盟是聯合國經社理事會所屬NGO組織跨國價值觀、信仰觀點與全球治理工作小組成員。曾永權也對教宗方濟格辭世，表達哀悼，他說，教宗的慈愛、謙卑與堅定的信念，開明與包容態度，使人了解方濟格不僅是宗教領袖，更是和平與希望的象徵。以巴衝突及俄烏戰爭未解之際，教宗辭世，世界痛失一位堅持信仰和平之道的宗教領袖。

曾永權表示，教宗辭世前一天在復活節文告，面對不同地區暴力衝突，仍諄諄呼籲結束戰爭，追求和平，強調宗教自由與良知自由。這是教宗最後一次向全球發聲的和平宣言，教宗方濟格辭世，不僅是天主教，也是全球人類的損失，和平需要有形的政治努力，更需要寬恕與對話。

以巴衝突 信仰 教宗

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