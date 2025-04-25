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國民黨周六上凱道 他指盧秀燕1訴求比朱立倫更有「重回執政」企圖心

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為台中市長盧秀燕（左）和國民黨主席朱立倫（右）。圖／聯合報系資料照
圖為台中市長盧秀燕（左）和國民黨主席朱立倫（右）。圖／聯合報系資料照

國民黨號召5萬群眾周六上凱道「反綠共，戰獨裁」，台中市長盧秀燕日前表態參加要「拚經濟」。媒體人黃暐瀚表示，國民黨主席朱立倫的「戰獨裁」口號「對黨主席選舉確實有利」；相較之下，盧秀燕的訴求「拚經濟」，跳脫深藍同溫層，展現更多「重回執政」的企圖心。

黃暐瀚在臉書表示，藍營426上凱道，勢必展現許久未見的動員能量。朱立倫的訴求是「戰獨裁」，盧秀燕的主張卻是「拚經濟」，目標不同，論述也就出現差異。

黃暐瀚分析，朱立倫的重點是：1，賴清德是獨裁者；2，有策略、有方法、有步驟、有時間罷免賴清德。由於倒賴（罷免賴清德）根本不可能，朱立倫的口號更像是呼喚同溫層（深藍群眾），激起大家討厭民進黨、討厭賴清德的同仇敵愾，以此為論述，對黨主席選舉確實有利。

相較之下，盧秀燕的「顧民生、拚經濟」就有更多中間選民的考量。黃暐瀚表示，美國關稅難關擺在眼前，不少國人確實希望少點政治、多點民生，媽媽市長的訴求，跳脫深藍同溫層，展現更多「重回執政」的企圖心。

黃暐瀚表示，穩住黨員（深藍選民），等於穩住黨主席，但只有開拓中間選民（非藍非綠），才有可能重回執政。你可以說賴清德總統「不願妥協」或「作風霸道」，但怎麼可能是「獨裁」？戰獨裁不如拚經濟，選舉終究靠票多，票多的人，才會贏。

賴清德 黃暐瀚

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