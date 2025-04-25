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馬文君：台灣繳一堆保護費 武器呢
對於中國大陸犯台，是否認為美國會協防台灣，我駐美代表俞大㵢廿三日表示「我們會自己滅火。」國民黨立委馬文君質疑，我對美近期一連串「保護費」，但到頭來還是自我防衛，俞應說清楚為什麼現在要講到打仗這一步；若要防衛，那我向美軍購眾多武器卻都還沒到貨，政府現在這已不叫談判，是沒運用優勢而致任人宰割。
馬文君指出，從阿富汗、烏克蘭等例子來看，奢望美國來幫忙是不可能，但也是因為這樣，台灣現在增加武器採購、對美投資、開放美豬美牛等，不斷聽從美國要求，類似繳更多保護費，顯得不切實際，因為到頭來還是要自我防衛。
馬文君認為，的確是要自我防衛，那就應該關注我國到底買了什麼武器？過去多花六千億元軍售，但買的魚叉飛彈、標槍飛彈、F-16戰鬥機等都沒有到貨，現在還要增加軍售再買什麼？我方這已經不叫談判，沒有運用自身優勢，只有任人宰割。
馬文君分析，兩岸若打起來，比起俄烏戰爭更懸殊，而美國總統川普在二○二七年時仍在職，以現在情況不可能寄望美國，需自我防衛，追求兩岸和平其實是最不需要花成本的。
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