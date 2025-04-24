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護照風波未平息 外交部：安全存量不足與改版無關

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華民國護照。示意圖／聯合報系資料照片
中華民國護照。示意圖／聯合報系資料照片

外交部重申今(2025)年護照安全存量不足是預算遭刪減所致，與2021年護照改版無關，有關護照改版浪費公帑或導致護照短缺的說法並非事實。

實際上，在2021至2022年疫情期間，因考量民眾申辦護照需求銳減，外交部當時已自行減少預算編列，僅維持一定數量的空白護照安全存量。但是從2022年10月解除邊境管制後，民眾出國及申辦護照需求爆增，查2023年核發超過348萬本護照，是疫情前年均核發量170萬本的2倍，當時護照存量已嚴重不足，於是緊急報請行政院同意動支第二預備金增購空白護照因應，不過2024及2025年已經循一般預算編列程序評估護照核發需求量及所需安全存量，編列相應預算，以維持一定之護照安全存量。

外交部強調，2023年已曾發生護照短缺的困境，且已用第二預備金解決，顯見2025年護照安全存量不足與2021年護照改版並無關聯，網傳護照改版「浪費20億元」或「導致護照短缺」並非事實。

外交部表示，對於特定網路粉專刻意造謠行為感到遺憾，盼公共政策討論回歸理性。

外交部 疫情 護照

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